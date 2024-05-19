Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Согласно актуальному прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, начиная с 19 мая метеозависимые омичи могут начать испытывать определенный дискомфорт из-за колебаний магнитного поля Земли.
Начало активности магнитосферы специалисты прогнозируют на вторую половину дня 19 мая: значения возмущений будут колебаться на отметках, близких к магнитной буре уровня «G1» — ее специалисты классифицируют как «слабую».
В долгосрочной перспективе прогнозы «космических синоптиков» тоже вызывают беспокойство — возмущения магнитных полей продлятся вплоть до конца мая. В июне магнитосфера ненадолго «успокоится» — на период с 3 по 8 июня возможных возмущений не наблюдается, но это буквально «затишье перед бурей»: 9 и 10 июня активность резко возрастет.
Напомним, что магнитные поля могут сильно влиять на людей — чувствительность у всех разная, но как правило, метеозависимые люди в период сильной магнитной активности могут столкнуться с головными болями, сонливостью и другими недомоганиями.