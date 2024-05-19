Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь

В долгосрочной перспективе прогнозы «космических синоптиков» тоже вызывают беспокойство — возмущения магнитных полей продлятся вплоть до конца мая. В июне магнитосфера ненадолго «успокоится» — на период с 3 по 8 июня возможных возмущений не наблюдается, но это буквально «затишье перед бурей»: 9 и 10 июня активность резко возрастет.