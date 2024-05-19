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Published Сегодня, 06:44

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Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь

19 мая 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи столкнутся с целой чередой магнитных бурь

Вспышка на Солнце, подарившая жителям Омска возможность полюбоваться северными сияниями, миновала. Но ее последствия для магнитосферы Земли все еще могут сказаться на людях.

Согласно актуальному прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, начиная с 19 мая метеозависимые омичи могут начать испытывать определенный дискомфорт из-за колебаний магнитного поля Земли.

Начало активности магнитосферы специалисты прогнозируют на вторую половину дня 19 мая: значения возмущений будут колебаться на отметках, близких к магнитной буре уровня «G1» — ее специалисты классифицируют как «слабую».

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

В долгосрочной перспективе прогнозы «космических синоптиков» тоже вызывают беспокойство — возмущения магнитных полей продлятся вплоть до конца мая. В июне магнитосфера ненадолго «успокоится» — на период с 3 по 8 июня возможных возмущений не наблюдается, но это буквально «затишье перед бурей»: 9 и 10 июня активность резко возрастет.

Напомним, что магнитные поля могут сильно влиять на людей — чувствительность у всех разная, но как правило, метеозависимые люди в период сильной магнитной активности могут столкнуться с головными болями, сонливостью и другими недомоганиями.

Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае
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#Илья Скобин#Омск#Прогнозы#Новости#Магнитные бури#Метеозависимость#Магнитосфера#Магнитное поле#Солнечная активность
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