Бастрыкин потребовал завести дело из-за аварийного дома в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Ранее в СМИ появилась информация о том, что трехэтажный дом на улице Энергетиков, 29А, находится в аварийном состоянии. Обследование показало, что здание небезопасно для проживания, есть риск обрушения.
Стоит отметить, что жильцы трехэтажки не один раз обращались к управляющей компании с просьбой решить сложившуюся ситуацию (в доме уже обрушился балкон, а затем стена,подвал затопило кипятком).
В настоящее время омские следователи начали доследственную проверку. Бастрыкин поручил возбудить дело по этому случаю и представить отчет обо всех обстоятельствах. Результаты расследования возьмет под контроль центральное руководство ведомства.
Напомним, что накануне прокуратура потребовала немедленного расселения жильцов. Иск уже направлен в суд.