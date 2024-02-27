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Аварийное здание

Бастрыкин потребовал завести дело из-за аварийного дома в омских Нефтяниках

27 февраля 2024, 03:04
Фото: Прокуратура Омской области
Аварийное здание
Трехэтажное здание небезопасно для проживания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что трехэтажный дом на улице Энергетиков, 29А, находится в аварийном состоянии. Обследование показало, что здание небезопасно для проживания, есть риск обрушения.

Стоит отметить, что жильцы трехэтажки не один раз обращались к управляющей компании с просьбой решить сложившуюся ситуацию (в доме уже обрушился балкон, а затем стена,подвал затопило кипятком).

В настоящее время омские следователи начали доследственную проверку. Бастрыкин поручил возбудить дело по этому случаю и представить отчет обо всех обстоятельствах. Результаты расследования возьмет под контроль центральное руководство ведомства.

Напомним, что накануне прокуратура потребовала немедленного расселения жильцов. Иск уже направлен в суд.

Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки
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#Омск#Омская область#СМИ#Уголовное дело#Жильцы#Расследование#Новости#Александр Бастрыкин#Следственные органы
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