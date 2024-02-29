Как организовать праздник на 8 марта: идеи для идеального торжества

А, между прочим, Международному женскому дню в этом году «стукнет» 115 лет. Впервые его отметили 28 февраля 1909 года, только под другим названием — Национальный женский день. Дату выбрали не случайно: за год до памятной даты в Нью-Йорке прошел митинг, где женщины требовали отменить дискриминацию по половому признаку на рабочих местах и равных избирательных прав с мужчинами. А привычное для всех ежегодное торжество появилось позже — на Второй Международной конференции социалисток в Копенгагене, где Клара Цеткин и предложила идею Международного женского дня. Делегаты конференции восприняли предложение «на ура»: за подобный праздник проголосовали больше 100 женщин из17 стран. А вот с датой определились не сразу — до 1914 года Международный женский день отмечался также, в марте, но дата оставалась «плавающей». Много позже, в 1977 году ООН окончательно ратифицировала 8 марта — как дату Международного женского дня.