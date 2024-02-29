Как организовать праздник на 8 марта: идеи для идеального торжества

Posted Сегодня, 05:30
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Но все-таки, начинать подготовку к празднованию стоит хотя бы за неделю — это гарант строгого выполнения плана: подарки приедут вовремя, а в кафе будут свободные столики. Предпраздничный ажиотаж скоро начнется, но корреспонденты Города55 уже сделали подборку интересных идей.
А, между прочим, Международному женскому дню в этом году «стукнет» 115 лет. Впервые его отметили 28 февраля 1909 года, только под другим названием — Национальный женский день. Дату выбрали не случайно: за год до памятной даты в Нью-Йорке прошел митинг, где женщины требовали отменить дискриминацию по половому признаку на рабочих местах и равных избирательных прав с мужчинами. А привычное для всех ежегодное торжество появилось позже — на Второй Международной конференции социалисток в Копенгагене, где Клара Цеткин и предложила идею Международного женского дня. Делегаты конференции восприняли предложение «на ура»: за подобный праздник проголосовали больше 100 женщин из17 стран. А вот с датой определились не сразу — до 1914 года Международный женский день отмечался также, в марте, но дата оставалась «плавающей». Много позже, в 1977 году ООН окончательно ратифицировала 8 марта — как дату Международного женского дня.
Современная дата праздника, кстати, тоже почти юбиляр: 47 лет люди отмечают эту дату. Отмечают и задумываются над тем, как сделать этот день самым запоминающимся. И, на наш взгляд, даже после половины века празднования, разнообразие все еще есть.
8 марта — это праздник, знаменующий победу женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Ну, а после продолжительного противостояния, в том числе и с дневной рутиной, SPA-процедуры в приятной компании — то что нужно. Комфортный салон красоты, забота опытных косметологов и приятная атмосфера — это все идеально подойдет для разгрузки головы и совмещения «приятного с полезным». Но все-таки, такое мероприятие лучше продумать заранее: во-первых, подыскать подходящий салон, а во-вторых, договориться с подругами — существует риск не совпасть по планам и расписанию, а спешка и суета сведут на нет пользу SPA-процедур.
Но! Устроить девичник можно и в одиночестве: расслабляющая ванна с пеной и солью, любимый плейлист, приглушенно играющий на фоне, теплый свет свечей и время наедине с собой — такой праздник принесет ощущение торжества и отдыха.
А гораздо приятнее — когда девичник организован как сюрприз и заранее: ванна наполнена, свечи горят, а в бокале — любимый напиток (это по секрету, для мужской аудитории).
Этот вариант торжества куда более требователен в подготовке: дата очевидна, но вот время и место выбирать нужно самостоятельно. Домоседы спокойно отметят и дома, а у любителей уникального опыта есть выбор из множества вариантов: начиная рестораном и заканчивая пикником после конной прогулки. Будьте аккуратны — на фоне изобилия выбрать место и идею для ужина будет сложнее, чем его организовать. И даже в таком диапазоне вариантов существуют универсальные правила, благодаря которым ужин пройдет на ура.
Если вы отмечаете дома, то сразу же стоит озаботиться обстановкой и атмосферой: торжественный ужин станет лучше в теплом свете свечей и в аромате свежих цветов (в этот день без букета живых цветов никак). Далее — меню. Этот вопрос лучше обсудить заранее с «виновницей торжества» — вкусы и кулинарные желания часто отличаются. Кстати, блюдо, приготовленное самостоятельно и с любовью в 90% процентах случаев кажется вкуснее — эта небольшая уловка и создаёт особый шарм торжественного вечера.
Ну, а если праздник проходит вне дома, то вопрос с атмосферой решается сам собой: ужин в новой и нетипичной обстановке воспринимается как совместное приключение и запоминается надолго. Правда, для организации такого приключения понадобится талант опытного менеджера: предпраздничные дни — пик нагрузки для предприятий, специализирующихся на активном отдыхе, а значит планировать всю романтику придется заранее. Те же правила распространяются и на рестораны: столики лучше бронировать до праздника.
Раз уж заговорили об активном отдыхе, то последние несколько лет наблюдается рост популярности отдыха вдали от города — и это круто. Вот представьте: лес, еще усыпанный снегом, за панорамными окнами маленького, но очень уютного домика, небольшой стол с закусками и долгие разговоры под горячий чай. Это, во-первых, атмосферно, а во-вторых — время наедине и вдали от суматохи города — подобное уже успело стать редкостью. Кстати, отсиживаться за стенами домика тоже не стоит — прогулки по лесу принесут куда больше впечатлений.
Кроме того, у кемпингов и лесных гостиниц обширный арсенал других активностей: например, нередки горячие купели под открытым небом, бани или прокат мототранспорта и снегоходов — самое то, чтобы скрасить длинные выходные.
Вот только до выходных идут трудовые будни: часто в первые недели марта мужчины сталкиваются и с другой важной проблемой: а как поздравить, допустим, коллег? Ведь «чужая душа — потемки», и для каждого не сделаешь серьезную развлекательную программу. Здесь тоже есть решения, подходящие для коллектива.
Годы идут, а традиции отмечать праздник чаепитием никуда не делись. К тому же, подобное мероприятие не требует серьезного сценария: достаточно подыскать чайный сервиз (скорее всего, он уже есть в офисе) и необычные сорта листового чая — привычные «пакетики» исключены. Да, этот способ потребует подготовки и вложений, но и полным провалом не окажется. Кстати, если совместить чаепитие с небольшими памятными подарками и галантностью — праздник станет приятным совместным воспоминанием коллектива.
Вариантов хорошо провести время в городе — великое множество. Задушевный вечер в кафе, гала-концерт в караоке или поход в гости — если все будут довольны, то почему бы и нет? Но и тут не обходится без «подводных камней» — такую идею для празднования лучше реализовывать коллегиально (напомним, планы и вкусы могут разнится).
Сближающий и нескучный способ отметить Международный женский день. Праздником станет любая игровая и соревновательная активность: фестиваль «настолок» в офисе, поход в боулинг или внезапный «чемпионат на кубок начальника» по настольному теннису. Главное помнить, что это в первую очередь игра, способ провести время и праздник — побеждать вовсе не обязательно, а обсудить что-то помимо работы и расслабиться — необходимо после буднего дня.
Со взрослыми людьми, как правило, легко разобраться: что им интересно, что им дарить, как организовать досуг — коммуникация на равных упрощает решение задачи. Но вот как поздравить самых юных девушек? Ведь это и их день тоже — а значит, нельзя оставить без внимания школьниц и девочек-дошколят.
И здесь на помощь родителям придут детский сад и школа. Родительский комитет, что в детском саду, что в начальной школе способен договориться о подходящем варианте сценария праздника и подарка: как правило, это сладости, небольшой букет из 1-3 цветков, открытка или памятный сувенир. Главное условие — никого не обидеть: в противном случае праздник омрачат детские слезы. Ну, а в классах «постарше» обязанность отметить Международный женский день ложится на плечи молодых людей: советуясь с кем-то из родителей, парни могут собрать небольшой бюджет и в его пределах организовать подарки для девушек.
А вот подарок маме и бабушке — это одна из самых трудных задач в Международный женский день. Иногда наши близкие люди не хотят создавать неудобств и замалчивают свои желания. Но если пришлось столкнуться со скромностью человека, то продумывать идею презента нужно заранее — много времени уйдет на «шпионаж» в попытках выяснить желания, однако это окупится искренней радостью в момент вручения сюрприза. Если желание известно — постарайтесь его исполнить: нет ничего хуже нежеланного подарка — и искренней радости не будет, да и пользы никакой.
Есть и другая «аксиома» подарка: со временем приоритеты в жизни меняются, и родители стремятся почувствовать внимание детей — так что памятный подарок, сделанный искренне и самостоятельно придется по душе (вспомните — даже детские рисунки мамы бережно хранят годами). Ради такого и не жалко потратить времени — на добрую память.