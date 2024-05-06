Мэру Омска Сергею Шелесту понадобился еще один первый заместитель

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Омском городском Совете сегодня, 6 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Изначально в повестке было всего 2 вопроса, но в последний момент городская администрация и прокуратуры представили целый ряд своих предложений. Одно из них касается изменения структуры мэрии.
Как выяснилось, в мэрии появилась идея повысить статус одного из заместителей главы города до уровня первого заместителя. Речь о Евгении Романине, директоре департамента имущественных отношений, курирующем депарх. Ему к тому же будет подчинен департамент жилищной политики.
— Еще одному заместителю мэра, главе департамента строительства, считаем необходимым добавить в функционал вопросы, связанные с контрактами и закупками, — рассказал докладчик, глава департамента правового обеспечения мэрии Олег Баланов. — Это необходимо для более равного распределения нагрузки между заместителями.
Таким образом, вице-мэр Михаил Веселев потеряет ДЖП, но вместо него получит департамент контрактной системы в сфере закупок, который сейчас курирует Елена Дячук.
Предложение мэрии, судя по всему, стало для депутатов полной неожиданностью. У мэра уже есть первый заместитель, Евгений Фомин (глава департамента городского хозяйства), и о втором в Горсовете не думали.
— Редакционный вопрос: два первых заместителя у нас могут быть? — спросила Наталья Чебыкина. — Первый — это первый!
Баланов ответил, что такое возможно и в теории, и на практике, причем это бывало и в городской администрации. Стоит отметить, что два первых заместителя есть сейчас у губернатора Омской области.
В итоге депутаты единогласно поддержали предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании городского Совета, которое состоится уже на следующей неделе.