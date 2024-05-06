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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Омским депутатам предложили повысить главу депимущества до перзама мэра

Мэру Омска Сергею Шелесту понадобился еще один первый заместитель

6 мая 2024, 09:18
Фото: Город55

Омским депутатам предложили повысить главу депимущества до перзама мэра

Соответствующее предложение внесено в городской Совет.

В Омском городском Совете сегодня, 6 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Изначально в повестке было всего 2 вопроса, но в последний момент городская администрация и прокуратуры представили целый ряд своих предложений. Одно из них касается изменения структуры мэрии.

Как выяснилось, в мэрии появилась идея повысить статус одного из заместителей главы города до уровня первого заместителя. Речь о Евгении Романине, директоре департамента имущественных отношений, курирующем депарх. Ему к тому же будет подчинен департамент жилищной политики.

— Еще одному заместителю мэра, главе департамента строительства, считаем необходимым добавить в функционал вопросы, связанные с контрактами и закупками, — рассказал докладчик, глава департамента правового обеспечения мэрии Олег Баланов. — Это необходимо для более равного распределения нагрузки между заместителями.

Таким образом, вице-мэр Михаил Веселев потеряет ДЖП, но вместо него получит департамент контрактной системы в сфере закупок, который сейчас курирует Елена Дячук.

Предложение мэрии, судя по всему, стало для депутатов полной неожиданностью. У мэра уже есть первый заместитель, Евгений Фомин (глава департамента городского хозяйства), и о втором в Горсовете не думали.

— Редакционный вопрос: два первых заместителя у нас могут быть? — спросила Наталья Чебыкина. — Первый — это первый!

Баланов ответил, что такое возможно и в теории, и на практике, причем это бывало и в городской администрации. Стоит отметить, что два первых заместителя есть сейчас у губернатора Омской области.

В итоге депутаты единогласно поддержали предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании городского Совета, которое состоится уже на следующей неделе.

Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Депимущества#Структура мэрии#Перзамы мэра
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