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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

иллюстрация

Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества

20 февраля 2024, 08:01
Фото: Город55
иллюстрация
Город55 рассказал, кого и как можно поздравить с 23 февраля.

История праздника

Согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года, 23 февраля стало Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) и было официально названо Днем защитников Отечества.

День Красной армии или День Советской армии и Военно-морского флота превратился в День защитника Отечества после распада Советского Союза.

С 1946 года в День защитника Отечества проходит военный парад, после которого идет торжественная часть, где ветеранам армии и флота вручают ордена и медали.

Военный парадВоенный парад
Военный парад
Фото: Город55

Первое время в этот день в Советском Союзе чествовали только мужчин, причастных к военной службе. Однако чуть позже стали поздравлять всех потенциальных защитников страны и своих семей. Таким образом, 23 февраля адаптировали в «мужской день», а в 2002 году вовсе объявили нерабочим днем.

Ежегодный парадЕжегодный парад
Ежегодный парадЕжегодный парад
Ежегодный парад
Фото: Город55

Важность праздника

День защитника Отечества — это в первую очередь символ памяти и уважения к истории России, героям, которые проявили мужество, защищая свою Родину. Цель праздничных мероприятий — просвещение молодого поколения, воспитание ценностей и патриотизма, а также признание заслуг военнослужащих.

Стоит признать, что в 23 февраля отмечают не просто героизм Красной армии, но и военные победы нашей страны. Ведь среди наших соотечественников практически невозможно найти семью, в чьей истории не было героев, проливших кровь за свою Родину.

Выходит, что в нашей стране этот день отмечают уже на протяжении 100 лет.

Заслуги военнослужащихЗаслуги военнослужащих
Заслуги военнослужащих
Фото: Город55

В каких странах отмечают День защитника Отечества

Праздник также отмечают в некоторых странах бывшего СССР:

  • в Белоруссии в этот день отмечается День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь;
  • в Киргизии и Южной Осетии — День защитника Отечества;
  • в Таджикистане отмечают День защитника Отечества и День образования Вооруженных сил;
  • в Армении и Абхазии также 23 февраля является Днем защитника Отечества.

Стоит отметить, что из-за антироссийских настроений в Латвии и Эстонии на официальном уровне отказались от празднования 23 февраля.

Кого можно поздравить с 23 февраля?

В России принято поздравлять всех мужчин, включая дедушек, отцов, братьев, мужей, сыновей, друзей, знакомых и коллег мужского пола, независимо от того, имеют ли они отношение к военной службе или нет. Особое внимание стоит уделить силовикам и военным, а также всем женщинам, работающим в полиции и несущим воинскую службу.

С 23 февраля можно поздравить женщин, несущих воинскую службуС 23 февраля можно поздравить женщин, несущих воинскую службу
С 23 февраля можно поздравить женщин, несущих воинскую службу
Фото: Город55

Подарки на 23 февраля для близких

Подбирать подарки для своих близких следует, исходя из их интересов и потребностей. Например, автолюбители будут рады аксессуарам для машин, а рыбаки — сертификату в специализированный магазин. Кстати, сертификат станет палочкой-выручалочкой для многих. Также к универсальным вариантам относятся различные гаджеты: держатели в машину, чехлы, наушники, смарт-часы (бюджетные варианты) или более дорогие варианты — планшеты и смартфоны.

Топ-25 идей подарковТоп-25 идей подарков
Топ-25 идей подарков
Фото: Город55

Подарки на 23 февраля в школу или детский сад

Выбор подарка на 23 февраля для малышей и подростков — это отличный повод, чтобы порадовать детей и подарить им что-то особенное. Выбор должен зависеть от интересов и возраста детей.

Топ-10 вариантов для самых маленьких защитников:

  1. 3D-принтеры / 3D-пазл
  2. Игрушки на радиоуправлении
  3. Конструкторы (Lego)
  4. Умная колонка
  5. Ручка с невидимыми чернилами
  6. Компьютерные или настольные игры
  7. Попсокет или значки для портфеля
  8. Портативная колонка
  9. Беспроводные наушники
  10. Поход в квест-комнату / боулинг / картинг

Подарки на 23 февраля коллегам и друзьям

Город55 подобрал универсальные варианты подарков для мужчин на День защитника Отечества, которые можно преподнести как коллегам, так и друзьям.

  1. Подставка для ноутбука и планшета;
  2. Органайзер
  3. Кардхолдер
  4. Набор инструментов
  5. Термос с датчиком температуры
  6. Ланч-бокс из нержавеющей стали
  7. Увлажнитель воздуха
  8. Пауэрбанк
  9. Фитнес-трекер
  10. Онлайн-подписки, игры для приставки
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