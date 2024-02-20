Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества

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Согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года, 23 февраля стало Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) и было официально названо Днем защитников Отечества.
День Красной армии или День Советской армии и Военно-морского флота превратился в День защитника Отечества после распада Советского Союза.
С 1946 года в День защитника Отечества проходит военный парад, после которого идет торжественная часть, где ветеранам армии и флота вручают ордена и медали.
Первое время в этот день в Советском Союзе чествовали только мужчин, причастных к военной службе. Однако чуть позже стали поздравлять всех потенциальных защитников страны и своих семей. Таким образом, 23 февраля адаптировали в «мужской день», а в 2002 году вовсе объявили нерабочим днем.
День защитника Отечества — это в первую очередь символ памяти и уважения к истории России, героям, которые проявили мужество, защищая свою Родину. Цель праздничных мероприятий — просвещение молодого поколения, воспитание ценностей и патриотизма, а также признание заслуг военнослужащих.
Стоит признать, что в 23 февраля отмечают не просто героизм Красной армии, но и военные победы нашей страны. Ведь среди наших соотечественников практически невозможно найти семью, в чьей истории не было героев, проливших кровь за свою Родину.
Выходит, что в нашей стране этот день отмечают уже на протяжении 100 лет.
Праздник также отмечают в некоторых странах бывшего СССР:
Стоит отметить, что из-за антироссийских настроений в Латвии и Эстонии на официальном уровне отказались от празднования 23 февраля.
В России принято поздравлять всех мужчин, включая дедушек, отцов, братьев, мужей, сыновей, друзей, знакомых и коллег мужского пола, независимо от того, имеют ли они отношение к военной службе или нет. Особое внимание стоит уделить силовикам и военным, а также всем женщинам, работающим в полиции и несущим воинскую службу.
Подбирать подарки для своих близких следует, исходя из их интересов и потребностей. Например, автолюбители будут рады аксессуарам для машин, а рыбаки — сертификату в специализированный магазин. Кстати, сертификат станет палочкой-выручалочкой для многих. Также к универсальным вариантам относятся различные гаджеты: держатели в машину, чехлы, наушники, смарт-часы (бюджетные варианты) или более дорогие варианты — планшеты и смартфоны.
Выбор подарка на 23 февраля для малышей и подростков — это отличный повод, чтобы порадовать детей и подарить им что-то особенное. Выбор должен зависеть от интересов и возраста детей.
Топ-10 вариантов для самых маленьких защитников:
Город55 подобрал универсальные варианты подарков для мужчин на День защитника Отечества, которые можно преподнести как коллегам, так и друзьям.