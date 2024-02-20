Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества

Первое время в этот день в Советском Союзе чествовали только мужчин, причастных к военной службе. Однако чуть позже стали поздравлять всех потенциальных защитников страны и своих семей. Таким образом, 23 февраля адаптировали в «мужской день», а в 2002 году вовсе объявили нерабочим днем.