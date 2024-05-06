Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Город55 выяснил, какие образовательные учреждения в настоящий момент не работают из-за признания зданий аварийными и когда их ждет капремонт.
По информации депобразования, из-за неудовлетворительного состояния закрыты три детсада — №388 на улице Красных Зорь, 150а; №310 на проспекте Мира, 65а и №12/2 на Гризодубовой, 5.
Аварийное здание детсада №310 в Советском округе должны снести и вместо него на том же земельном участке построить новое. Решение об этом приняли еще в октябре 2022 года, за 2023 год успели разработать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу. Однако сроки строительства нового здания пока неизвестны.
«Строительство здания детского сада №310 будет осуществлено при выделении достаточного объема финансирования на указанные цели», — прокомментировали Городу55 в депобре.
На восстановление аварийного здания детсада №388 в Центральном округе нужен большой объем затрат (какой именно, в депобре не стали уточнять). По этой причине дошкольное учреждение хотят включить в программу капитального ремонта.
Для детсада № 12/2 в микрорайоне Привокзальном тоже разработали проект капремонта, в 2024 году его одобрила госэкспертиза. Но сами ремонтные работы состоятся не раньше 2025 года и то при условии выделения необходимого объема финансирования.
При этом весной прошлого года после ежегодных комиссионных осмотров зданий дошкольных учреждений на предмет безопасной эксплуатации в Омске определили еще 37 детских садов, которые требуют капремонта.
«Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта зданий детских садов запланированы на 2024 год. Проведение работ по капитальному ремонту зданий детских садов запланированы на 2025–2028 годы», — уточнили в департаменте.
Что касается школ, то сейчас закрытыми оказались гимназия №88 на 3-й Транспортной, 5, школы №13 (7-я Ремесленная, 77), 68 (1-й Красной звезды, 25), 89 (17-я Рабочая, 89).
О гимназии №88 Город55 рассказывал ранее. Здание снесли, оставив лишь 10% старых конструкций. Полностью объект будет готов лишь в 2025 году. На капремонт, а, по сути, возведение нового здания потребуется 381 млн рублей.
В прошлом году из-за аварийного состояния перекрытий депобразования пришлось вывести из образовательного процесса основное здание школы №68 и здание школы №13. По планам их капремонт состоится в 2025–2026 году, если выделят необходимое финансирование.
В середине апреля 2024-го закрыли еще и школу №89 на 17-й Рабочей. Между основным зданием и пристроенным бассейном образовалась трещина, из-за этого часть стены просто отошла.
«В настоящее время отделом аварийных и ремонтно-строительных работ департамента образования ведется работа по составлению локально-сметных расчетов на восстановительные работы для определения объема необходимого финансирования и выполнения необходимых конкурсных процедур», — уточнили в депобразования.
В мэрии ранее обещали, что ремонт продлится только до осени, и в сентябре дети смогут вернуться в школу. В таком случае на выполнение работ в аварийном здании остается чуть больше трех месяцев.
Сейчас на капремонт в Омске также закрыты еще 15 школ. Среди них — школа №3 на улице Шота Руставели. В изначальные сроки — до 1 декабря 2023 года — компания «Данстрой» не уложилась. Мэр Сергей Шелест ранее ее часто критиковал и сравнивал с морем. Теперь завершить работу собираются к сентябрю 2024 года. Еще 14 зданий школ с двухлетним циклом ремонта (2024–2025 годы) будут готовы к 15 июля 2025 года.
«В настоящее время закрыты на капремонт здания школ №14, 18, 21, 91, 107, 129, 133. Образовательный процесс в очной форме в школах №11, 29, 56, 71, 79, 82, 118 планируется вести до конца учебного года 2023-2024», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о районах, в которых наблюдается острый недостаток школ и детских садов. В основном это новые ЖК с высотной застройкой.