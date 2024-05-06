Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии

Сейчас на капремонт в Омске также закрыты еще 15 школ. Среди них — школа №3 на улице Шота Руставели. В изначальные сроки — до 1 декабря 2023 года — компания «Данстрой» не уложилась. Мэр Сергей Шелест ранее ее часто критиковал и сравнивал с морем. Теперь завершить работу собираются к сентябрю 2024 года. Еще 14 зданий школ с двухлетним циклом ремонта (2024–2025 годы) будут готовы к 15 июля 2025 года.