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8 марта

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2024
Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста
Долгожданный ремонт сооружения, связывающего два берега Омска, завершен. Но одной пользой для городской логистики дело не обойдется — мост будет нести еще и эстетическую ценность.
9 июня, 06:09
Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта
Разумеется, в списке есть также материальные подарки, в том числе деньги, подарочные сертификаты и драгоценности.
8 марта, 06:16
Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
Стало известно, какие обстоятельства повлияли на рост стоимости букетов в России.
7 марта, 13:44
На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта
5 марта, 14:03
Без акций. В омский музей им. Врубеля не будут бесплатно пускать женщин 8 марта
Ранее музей проводил такую акцию, но в этом году она не запланирована.
5 марта, 08:46
Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь
5 марта, 05:56
Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта
Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.
20 февраля, 12:26
2023
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
12 марта 2023, 11:09
Путин поздравил с 8 Марта мать омича, погибшего в СВО
О смерти ефрейтора Азамата Хаиржанова стало известно в мае прошлого года.
8 марта 2023, 09:07
Как порадовать ее 8 марта и не разориться. ТОП-5 бюджетных и беспроигрышных подарков
7 марта 2023, 03:59
Предпринимательницы и многодетные мамы. К 8 Марта составили портрет омички
За десять лет многодетных семей стало почти в два раза больше.
7 марта 2023, 03:34
Капризы погоды. Прекрасной половине Омской области не получится нарядиться на 8 Марта
В Омской области синоптики прогнозируют похолодание на ближайшие дни. На праздничный вечер и вовсе обещают местами до -23 градусов.
6 марта 2023, 12:33
В Омске на время праздников отменят две электрички
Информация обновлена.
6 марта 2023, 02:47
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Организацией праздника занимается как мужская часть коллектива, так и HR-отделы.
6 марта 2023, 02:20
Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники
Некоторые компании дарят подарки партнерам по бизнесу, клиентам и контролирующим органам.
19 февраля 2023, 11:40
Зарплата до 5 тысяч в день. В Омске перед праздниками вырос спрос на флористов
Составителей букетов ищут на 14 Февраля и 8 Марта.
11 февраля 2023, 10:51

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