Организация

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2024
От тайника до суда: в Омске задержали двух наркоторговцев
Задержали подозреваемых в торговле наркотиками, у которых изъяли более 600 граммов запрещенных веществ. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
26 ноября, 11:55
В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях
На сетях планируется выполнить несколько видов ремонтных работ.
15 октября, 03:29
Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату
Сотруднице больницы не выплачивали зарплату, пока она переходила с одной ставки на другую.
16 июля, 06:38
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.
17 мая, 09:14
Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса
2 мая, 06:32
На личные нужды. В Омской области раскрыли кражу 652 тысяч рублей директором магазина
Недостачу больше полумиллиона рублей выявил менеджер безопасности.
14 апреля, 06:59
Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
16 февраля, 07:48
2023
Не доплатил в казну 81 млн. В Омске будут судить директора подрядной организации
По мнению следователей, руководитель организации включал в декларации ложные сведения.
27 декабря 2023, 03:37
За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей
Омскстат назвал убыточной деятельность 133 организаций, рентабельно же работали 385 организаций.
2 ноября 2023, 08:57
В Омске обновили состав совета, отвечающего за квалифицированные строительные кадры
8 августа 2023, 10:24

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