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Published Сегодня, 09:04

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Омские полицейские разыскивают мужчину, который сломал нос незнакомцу

Ударил кулаком и скрылся. В Омске ищут мужчину, который сломал нос незнакомцу

26 февраля 2024, 09:04
Фото: 1MI

Омские полицейские разыскивают мужчину, который сломал нос незнакомцу

С заявлением в полицию обратился сам пострадавший, он рассказал сотрудникам УМВД все делали произошедшего.

Мужчина, который получил удар в нос от незнакомца, обратился в отдел полиции № 11. Омич рассказал, что на улице 21-й Амурской, рядом с круглосуточным магазином, его ударил по лицу незнакомый мужчина.

В результате потерпевшему понадобилась помощь медиков. Омичу диагностировали перелом носа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После разговора с пострадавшим, сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые работают в магазине. Благодаря им удалось установить, что, вероятно, ударил заявителя неизвестный в сером пуховике. Его фотографию опубликовали на официальной странице УМВД.

Сейчас поиски подозреваемого продолжаются. Омичей, которые узнали человека на фотографии, просят обращаться в полицию.

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