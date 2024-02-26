Ударил кулаком и скрылся. В Омске ищут мужчину, который сломал нос незнакомцу

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мужчина, который получил удар в нос от незнакомца, обратился в отдел полиции № 11. Омич рассказал, что на улице 21-й Амурской, рядом с круглосуточным магазином, его ударил по лицу незнакомый мужчина.
В результате потерпевшему понадобилась помощь медиков. Омичу диагностировали перелом носа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
После разговора с пострадавшим, сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые работают в магазине. Благодаря им удалось установить, что, вероятно, ударил заявителя неизвестный в сером пуховике. Его фотографию опубликовали на официальной странице УМВД.
Сейчас поиски подозреваемого продолжаются. Омичей, которые узнали человека на фотографии, просят обращаться в полицию.