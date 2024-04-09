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Поиски мужчины

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Апрель
Скрывается от полиции. В Омске ищут мужчину, подозреваемого в кражах
29-летний омич подозревается в серии краж, сейчас его местонахождение устанавливают сотрудники УМВД, мужчина скрывается и не приходит на судебные заседания.
9 апреля, 13:26
Март
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Январь
Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора
Уроженец Полтавского района может находиться как в области, так и в Омске.
25 января, 12:27
Декабрь 2023
Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга
С заявлением о пропаже в отделение №4 обратилась его 28-летняя дочь.
12 декабря 2023, 12:09

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