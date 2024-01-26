С рук не сойдет. Полицейские разыскивают омичку, причастную к кражам из супермаркетов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Поиском 43-летней омички занимаются полицейские отдела №7. Известно, что она похищала продукты с полок магазинов с разных округах Омска, в частности, в Центральном, Советском и Кировском. Ей грозит наказание по статье 158 УК РФ «Кража».
«Если вы располагайте информацией местонахождении разыскиваемой, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-960-990-90-89 или 102», — обратились к омичам в УМВД России по Омской области и опубликовали фотографию женщины.
Напомним, что ранее полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который украл телефон у продавщицы в пекарне. Он купил пирог с мясом, после чего попросил пробить булочку, за которой отправилась женщина. Пока она ходила за товаром, омич взял ее телефон и скрылся. Личность виновного удалось установить после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.