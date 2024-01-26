С рук не сойдет. Полицейские разыскивают омичку, причастную к кражам из супермаркетов

Напомним, что ранее полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который украл телефон у продавщицы в пекарне. Он купил пирог с мясом, после чего попросил пробить булочку, за которой отправилась женщина. Пока она ходила за товаром, омич взял ее телефон и скрылся. Личность виновного удалось установить после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.