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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Полицейские разыскивают омичку, причастную к кражам из продуктовых магазинов

С рук не сойдет. Полицейские разыскивают омичку, причастную к кражам из супермаркетов

26 января 2024, 13:25
Фото: 1MI

Полицейские разыскивают омичку, причастную к кражам из продуктовых магазинов

Ей грозит наказание по статье 158 УК РФ.

Поиском 43-летней омички занимаются полицейские отдела №7. Известно, что она похищала продукты с полок магазинов с разных округах Омска, в частности, в Центральном, Советском и Кировском. Ей грозит наказание по статье 158 УК РФ «Кража».

«Если вы располагайте информацией местонахождении разыскиваемой, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-960-990-90-89 или 102», — обратились к омичам в УМВД России по Омской области и опубликовали фотографию женщины.

Напомним, что ранее полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который украл телефон у продавщицы в пекарне. Он купил пирог с мясом, после чего попросил пробить булочку, за которой отправилась женщина. Пока она ходила за товаром, омич взял ее телефон и скрылся. Личность виновного удалось установить после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне
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#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Полицейский#Кражи#Анастасия Баянова#Имущественная кража#Кража из магазина
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