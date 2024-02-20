Сгоревший храм, новый экстремальный аттракцион и далекое потепление. Омск сегодня

Омский парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планирует приобрести новый аттракцион. Он будет располагаться на центральной аллее парка. Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что аттракцион будет динамично-экстремальным и станет доступен для взрослых и детей от 7 лет. Кроме того, в документах на сайте Госзакупок есть эскиз карусели, его можно увидеть в нашем материале.