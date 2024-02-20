Сгоревший храм, новый экстремальный аттракцион и далекое потепление. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:43
Новость №1. В омской Марьяновке сгорел дотла недостроенный сельский храм
В Марьяновском районе случился крупный пожар. Возгорание произошло еще вчера вечером, а полностью локализовать огонь получилось только к шести утра. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже в пресс-службе МЧС Городу55 сообщили предварительную причину пожара — короткое замыкание электронагревательного прибора. Сейчас на месте сгоревшего храма уже собираются возводить новый, только на этот раз их камня.
Новость №2. Для парка культуры и отдыха в Омске планируют купить новый аттракцион за 23 млн
Омский парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планирует приобрести новый аттракцион. Он будет располагаться на центральной аллее парка. Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что аттракцион будет динамично-экстремальным и станет доступен для взрослых и детей от 7 лет. Кроме того, в документах на сайте Госзакупок есть эскиз карусели, его можно увидеть в нашем материале.
Новость №3. Стало известно, когда жителям региона ждать потепления
Глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала о погоде в Омской области на ближайшие дни. Эксперт отметила, что потепления до конца этой недели ожидать точно не стоит. Температура воздуха поднимется лишь до -11…-16 градусов, это произойдет в пятницу, в остальные дни синоптики обещают сохранение аномально холодной температуры.