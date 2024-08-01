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Парк культуры и отдыха

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2024
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
1 августа, 06:10
Впервые за 15 лет. В омский парк им. 30-летия ВЛКСМ прилетели лебеди-шипуны
18 июня, 13:41
В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»
7 июня, 08:59
Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
15 мая, 10:49
В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн
3 апреля, 10:54
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
Сгоревший храм, новый экстремальный аттракцион и далекое потепление. Омск сегодня
20 февраля, 14:43
2023
Зимние радости. В омском парке откроют три ледяные горки
Покататься на них можно бесплатно. Время работы — с 11:00 до 21:00.
11 декабря 2023, 02:40
«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха
11 сентября 2023, 06:31
В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство
28 июня 2023, 04:34
Калачинская обновка. Жители Омской области встретили Новый год в новом парке
Построенный по гранту парк культуры и отдыха в Калачинске встречает гостей и жителей города.
2 января 2023, 07:09

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