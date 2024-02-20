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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

иллюстрация

Мороз крепчает. Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Омской области

20 февраля 2024, 11:36
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Омской области

Повышение температуры воздуха случится в предстоящий праздник, однако о приходе весны пока рано говорить.

Несмотря на подходящую календарную весну, в Омской области зима не торопится уходить. В регионе сохранятся 40-градусные морозы, синоптики объявили штормовое предупреждение до 22 февраля включительно.

Глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что прошлой ночью температура воздуха понижалась до -32… -40 градусов. Холоднее всего было в Седельниково, Большеречье, Саргатском районе и Павлоградке. В Омске же столбик термометра показывал -35,2 градусов.

Она привела данные 1922 года, отметив, что самая холодная ночь 19 февраля была именно тогда, температура упала до -37,5 градусов. Сегодня же, 20 февраля, днем держится -21… -26 градусов, местами теплеет до -15.

До конца рабочей недели жителям Омской области не стоит надеяться на потеплении, сказала Криворучко. По прогнозам метеорологов, морозы успокоятся в День защитника Отечества. В праздничный день будет -11… -16 градусов, но в отдельных районах возможно небольшое понижение до -21 градуса.

Вместе с тем дорожные службы города уже готовятся к весеннему паводку. Они вывозят снег из тех мест, где вероятно всего случатся подтопления, и готовят технику к откачке талых вод.

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#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Аномальный холод#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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