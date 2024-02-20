Мороз крепчает. Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Омской области

До конца рабочей недели жителям Омской области не стоит надеяться на потеплении, сказала Криворучко. По прогнозам метеорологов, морозы успокоятся в День защитника Отечества. В праздничный день будет -11… -16 градусов, но в отдельных районах возможно небольшое понижение до -21 градуса.