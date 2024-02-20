Динамично-экстремальный аттракцион. Для омского парка планируют купить новую карусель

В цену, помимо самого аттракциона, включены расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, сертификацию. Привезти и установить новую карусель необходимо будет в течение 90 дней с момента подписания контракта. С названием нового аттракциона в парке еще не определились.