Динамично-экстремальный аттракцион. Для омского парка планируют купить новую карусель

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Омский парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планирует приобрести новый аттракцион. На эти цели готовы выделить более 23 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 7 марта.
В цену, помимо самого аттракциона, включены расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, сертификацию. Привезти и установить новую карусель необходимо будет в течение 90 дней с момента подписания контракта. С названием нового аттракциона в парке еще не определились.
«Заявки еще не не поданы. Четкое наименование не определено. Аттракцион будет большой, динамично-экстремальный. Находиться он будет в зоне аттракционов на центральной аллее», — рассказал Городу55 директор парка Руслан Щербаков.
Аттракцион рассчитан на взрослых и детей от 7 лет, будет состоять из 20 пассажирских модулей по 2 места. В документах приложен эскиз карусели.
Ранее Город55 сообщал, что в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов.