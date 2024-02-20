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Иллюстрация

Динамично-экстремальный аттракцион. Для омского парка планируют купить новую карусель

20 февраля 2024, 10:02
Фото: Город55
Иллюстрация

Для парка культуры и отдыха в Омске планируют купить новый аттракцион за 23 млн

Его необходимо будет привезти и установить в течение 3 месяцев. Аттракцион установят на центральной аллее парка.

Омский парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планирует приобрести новый аттракцион. На эти цели готовы выделить более 23 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 7 марта.

В цену, помимо самого аттракциона, включены расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, сертификацию. Привезти и установить новую карусель необходимо будет в течение 90 дней с момента подписания контракта. С названием нового аттракциона в парке еще не определились.

«Заявки еще не не поданы. Четкое наименование не определено. Аттракцион будет большой, динамично-экстремальный. Находиться он будет в зоне аттракционов на центральной аллее», — рассказал Городу55 директор парка Руслан Щербаков.

Аттракцион рассчитан на взрослых и детей от 7 лет, будет состоять из 20 пассажирских модулей по 2 места. В документах приложен эскиз карусели.

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Скриншот
Фото: Сайт госзакупок

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#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Деньги#Парк#Аттракцион#Карусель#Евгений Игишев
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