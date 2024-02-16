Компенсация 1 млн рублей. В Омске таксиста посадили на 2 года за гибель пассажира

В итоге уголовные дела завели на обоих водителей. Таксист свою вину отрицает, заявляя, что гибель пассажира произошла из-за превышения скорости другим водителем. Другой водитель свою вину признал частично и выплатил супруге погибшего компенсацию — 500 тысяч рублей. Его приговорили к 1 году в колонии-поселения, но после апелляции приговор отменили и дело снова рассмотрят в суде.