Компенсация 1 млн рублей. В Омске таксиста посадили на 2 года за гибель пассажира

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Прокуратура Омской области сообщает, что 26-летнего омича признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он проведет 2 года в колонии-поселении и выплатит супруге погибшего 700 тысяч рублей, а пострадавшему водителю — 300 тысяч рублей. После апелляции приговор остался без изменений.
ДТП произошло 5 февраля 2023 года из-за сложных метеоусловий. Таксист поворачивал налево на улице Масленникова и не уступил дорогу встречному автомобилю Lexus, который ехал со значительно превышенной скоростью. В машине у обвиняемого ехал 61-летний пассажир, который умер на месте от тяжелых травм. Также сильно пострадал водитель Lexus.
В итоге уголовные дела завели на обоих водителей. Таксист свою вину отрицает, заявляя, что гибель пассажира произошла из-за превышения скорости другим водителем. Другой водитель свою вину признал частично и выплатил супруге погибшего компенсацию — 500 тысяч рублей. Его приговорили к 1 году в колонии-поселения, но после апелляции приговор отменили и дело снова рассмотрят в суде.