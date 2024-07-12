Метеорологические условия

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Июль
Вышел срок. В омском селе через суд пытаются добиться замены старых труб теплосетей
Прокуратура Русско-Полянского района проверила, как соблюдаются законы о теплоснабжении в работе ООО «Алаботинское ЖКХ».
12 июля, 05:09
Июнь
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
3 июня, 02:47
Май
Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности
31 мая, 03:47
Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»
30 мая, 02:54
Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
16 мая, 02:56
Март
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
19 марта, 08:44
Отравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные
19 марта, 02:51
Февраль
Компенсация 1 млн рублей. В Омске таксиста посадили на 2 года за гибель пассажира
Второй виновник ДТП ждет окончательное решение суда.
16 февраля, 06:55
Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом
13 февраля, 04:12
Декабрь 2023
К аномальным морозам добавилось «черное небо». В Омской области ввели режим НМУ
7 декабря 2023, 02:22

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