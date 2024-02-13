Халатное отношение. В Омске с хозяина собаки, покусавшей ребенка, взыскали 25 тысяч

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Владелец собаки, укусившей ребенка, выплатит 25 тысяч рублей за нанесенный моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Напомним, что инцидент произошел 26 октября 2023 года
Выяснилось, что 7-летний мальчик шел по улице Олимпийская в с. Бологое, когда на него напала и укусила собака за правое предплечье. После случившегося ребенка госпитализировали и оказали необходимую медпомощь.
Стоит отметить, что хозяин животного в это время находился в нетрезвом состоянии и не следил за питомцем. В итоге суд полностью удовлетворил заявленные требования.