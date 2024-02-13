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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:28

иллюстрация

Халатное отношение. В Омске с хозяина собаки, покусавшей ребенка, взыскали 25 тысяч

13 февраля 2024, 10:13
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области выплатит компенсацию ребенку, которого укусила его собака

Мужчина в этот момент был пьян.

Владелец собаки, укусившей ребенка, выплатит 25 тысяч рублей за нанесенный моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Напомним, что инцидент произошел 26 октября 2023 года

Выяснилось, что 7-летний мальчик шел по улице Олимпийская в с. Бологое, когда на него напала и укусила собака за правое предплечье. После случившегося ребенка госпитализировали и оказали необходимую медпомощь.

Стоит отметить, что хозяин животного в это время находился в нетрезвом состоянии и не следил за питомцем. В итоге суд полностью удовлетворил заявленные требования.

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