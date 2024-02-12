Заработал срок. Закладчика из Омска приговорили к 12 годам колонии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В марте прошлого года 36-летний житель г. Калачинска купил для сбыта около 2 кг наркотиков. Мужчина сделал несколько закладок и записал их координаты для покупателей. Однако довести дело до конца он не успел и был задержан полицейскими.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима. После вынесения приговора обвиняемый подал апелляцию, но решение суда оставили без изменения.
Напомним, что в феврале задержали преступную группу, которая занималась продажей наркотиков на территории России. У обвиняемых изъяли свыше 78 килограмм запрещеных веществ. Сейчас 18 наркоторговцев из Омска, Новосибирска и Беларуси обвиняются сразу по 4 статьям.