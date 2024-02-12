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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:52

иллюстрация

Заработал срок. Закладчика из Омска приговорили к 12 годам колонии

12 февраля 2024, 07:39
Фото: Город55
иллюстрация

Омича приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта 2 кг наркотиков

Приговор вступил в законную силу.

В марте прошлого года 36-летний житель г. Калачинска купил для сбыта около 2 кг наркотиков. Мужчина сделал несколько закладок и записал их координаты для покупателей. Однако довести дело до конца он не успел и был задержан полицейскими.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима. После вынесения приговора обвиняемый подал апелляцию, но решение суда оставили без изменения.

Напомним, что в феврале задержали преступную группу, которая занималась продажей наркотиков на территории России. У обвиняемых изъяли свыше 78 килограмм запрещеных веществ. Сейчас 18 наркоторговцев из Омска, Новосибирска и Беларуси обвиняются сразу по 4 статьям.

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