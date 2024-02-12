Пуля в лицо. Омича хотят отправить в колонию на 3 года за выстрел из пневматики

Вечером студенты техникума вышли из общежития на улицу из-за пожарной сигнализации. Однако такой шум у подъезда не понравился отцу 4-х детей. Тогда обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков из окна своей квартиры. Пуля попала в лицо 17-летнего студента в районе носа. Инцидент произошел 14 мая 2023 года.