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Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Пуля в лицо. Омича хотят отправить в колонию на 3 года за выстрел из пневматики

12 февраля 2024, 03:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омича хотят отправить в тюрьму на 3 года за выстрел из пневматики в подростка

Мужчину обвиняют сразу по двум статьям.

Вечером студенты техникума вышли из общежития на улицу из-за пожарной сигнализации. Однако такой шум у подъезда не понравился отцу 4-х детей. Тогда обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков из окна своей квартиры. Пуля попала в лицо 17-летнего студента в районе носа. Инцидент произошел 14 мая 2023 года.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

«В прениях сторон гособвинитель предложил суду назначить виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

Свою вину омич полностью признал, но не стал возмещать моральный вред в размере 90 тысяч рублей. Суд огласит приговор 16 февраля.

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