Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

иллюстрация

Смертельное ДТП. На трассе Омск — Муромцево легковушка влетела в маршрутку

14 февраля 2024, 08:14
Фото: Город55
иллюстрация

На трассе Омск — Муромцево произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

Расследование произошедшего идет под контролем прокуратуры Омской области.

На 189 км трассы Омск — Муромцево произошло смертельное ДТП с участием пассажирской маршрутки. Из-за тяжелых метеоусловий 38-летний водитель Toyota Camry врезался в «Газель», которая ехала по встречке.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, а его пассажир доставлен в больницу. Также с травмами различной степени тяжести увезли водителя и несколько пассажиров «Газели».

Фото: Прокуратура Омской области

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что авария произошла сегодня утром и на месте ДТП работает прокурор Муромцевского района Александр Мигунов.

Напомним, что накануне на трассе Тюкалинск — Большие Уки перевернулась фура. В ДТП погиб пассажир большегруза, а пожилой водитель находится в больнице.

Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом
Узнать подробнее
Читайте также:
Были не пристегнуты. Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде пассажируЕсть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварийВ центре Омска пассажирский автобус влетел в столб на скользкой дороге
#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Авария#Газель#Пассажиры#Травмы#Проверка#Прокурор#Мероприятия#Новости#Муромцевский район
Подпишитесь
В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
Сегодня, 08:35
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
Сегодня, 06:47
В мороз с детьми. Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса
Сегодня, 06:53
Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
Сегодня, 05:41
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
Сегодня, 07:00
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Сегодня, 03:41