Смертельное ДТП. На трассе Омск — Муромцево легковушка влетела в маршрутку

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
На 189 км трассы Омск — Муромцево произошло смертельное ДТП с участием пассажирской маршрутки. Из-за тяжелых метеоусловий 38-летний водитель Toyota Camry врезался в «Газель», которая ехала по встречке.
Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, а его пассажир доставлен в больницу. Также с травмами различной степени тяжести увезли водителя и несколько пассажиров «Газели».
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что авария произошла сегодня утром и на месте ДТП работает прокурор Муромцевского района Александр Мигунов.
Напомним, что накануне на трассе Тюкалинск — Большие Уки перевернулась фура. В ДТП погиб пассажир большегруза, а пожилой водитель находится в больнице.