Омский застройщик отказался добровольно менять старые двери в доме для детей-сирот

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Омской области застройщик отказался заменить поврежденные двери в доме детей-сирот. Жильцам пришлось обратиться в прокуратуру.
Выяснилось, что входные двери во всех квартирах были на гарантии, когда пришли в негодность. Однако это не повлияло на решение застройщика. В итоге прокурор внес представление директору КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области».
В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что после вмешательства подрядчик заменил поврежденные двери.
Напомним, что ранее глава СУ СК РФ Бастрыкин проверил жилье омских сирот. Воспитанники детских домов пожаловались на отсутствие отопления в квартирах и трещины в доме. Оказалось, что у здания даже нет управляющей компании.