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Нарушение правил дорожного движения

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Октябрь
Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе
8 октября, 05:52
Июль
«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя
Жители домов, соседствующих с Зеленым островом, возмущены «желающими легкой стоянки», заставившими своими автомобилями местные газоны.
28 июля, 05:30
Не удержалась. Омичка отсудила 100 тысяч рублей за падение в автобусе во время ДТП
В 2022 году иномарка влетела в автобус. От удара одна из пассажирок автобуса получила травмы и потребовала компенсации через суд.
9 июля, 07:00
Июнь
Ночные «гонки». В Омске полицейские устроили погоню за мотоциклистом без прав
8 июня, 11:59
Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД
4 июня, 04:40
Март
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Февраль
Компенсация 1 млн рублей. В Омске таксиста посадили на 2 года за гибель пассажира
Второй виновник ДТП ждет окончательное решение суда.
16 февраля, 06:55
Декабрь 2023
Пешеходы рискуют. В ГАИ Омской области подвели итоги субботы
Омская Госавтоинспекция подвела итоги субботы: чаще всего нарушали пешеходы, а водители невнимательно относились к перевозке детей.
24 декабря 2023, 04:27

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