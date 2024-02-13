Жизнь в коляске. Омичка отсудила 600 тысяч рублей за падение в автобусе

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
ГУФССП России по Омской области сообщает, что судебные приставы взыскали 600 тысяч рублей с пассажирского предприятия за падение в автобусе.
Выяснилось, что омичка получила тяжкий вред здоровью, заходя в автобус через заднюю дверь. Женщина упала на пол салона, когда водитель резко отъехал от остановки. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости и теперь ей приходится передвигаться по квартире на инвалидном кресле.
В итоге суд частично удовлетворил требования и обязал предприятие возместить моральный вред в размере 400 тысяч рублей и выплатить штраф — 200 тысяч рублей. Решение суда исполнено.