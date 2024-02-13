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Транцевич Владимир

Жизнь в коляске. Омичка отсудила 600 тысяч рублей за падение в автобусе

13 февраля 2024, 05:11
Фото: ГУФССП России по Омской области
Транцевич Владимир

Жительница Омска получила 600 тысяч рублей за падение в автобусе

Пострадавшая не может самостоятельно передвигаться.

ГУФССП России по Омской области сообщает, что судебные приставы взыскали 600 тысяч рублей с пассажирского предприятия за падение в автобусе.

Выяснилось, что омичка получила тяжкий вред здоровью, заходя в автобус через заднюю дверь. Женщина упала на пол салона, когда водитель резко отъехал от остановки. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости и теперь ей приходится передвигаться по квартире на инвалидном кресле.

В итоге суд частично удовлетворил требования и обязал предприятие возместить моральный вред в размере 400 тысяч рублей и выплатить штраф — 200 тысяч рублей. Решение суда исполнено.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Автобус#Судебные приставы#Компенсация#Новости#Моральный вред
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