Жизнь в коляске. Омичка отсудила 600 тысяч рублей за падение в автобусе

Выяснилось, что омичка получила тяжкий вред здоровью, заходя в автобус через заднюю дверь. Женщина упала на пол салона, когда водитель резко отъехал от остановки. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости и теперь ей приходится передвигаться по квартире на инвалидном кресле.