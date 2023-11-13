В Омске ребенка покусала бездомная собака. Мэрию обязали выплатить компенсацию

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Published Сегодня, 04:39
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В Омске суд обязал муниципалитет выплатить компенсацию ребенку, которого укусила бездомная собака, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
В середине мая нынешнего года 8-летний мальчик находился на даче вместе с семьей в СНТ «Шинник-2». Вместе с 9-летним братом ребенок отправился на местную баскетбольную площадку, где на мальчика и напала собака. Пострадавшего с травмой отвезли в детскую больницу № 3.
«Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено. Вместе с тем, ребенок испытал стресс, испуг и физическую боль», — сообщили в прокуратуре.
Суд постановил взыскать с мэрии 30 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области собака укусила за руку семилетнего мальчика. Владелец животного не надел на пса ни намордника, ни поводка.