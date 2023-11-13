В Омске ребенка покусала бездомная собака. Мэрию обязали выплатить компенсацию

В середине мая нынешнего года 8-летний мальчик находился на даче вместе с семьей в СНТ «Шинник-2». Вместе с 9-летним братом ребенок отправился на местную баскетбольную площадку, где на мальчика и напала собака. Пострадавшего с травмой отвезли в детскую больницу № 3.