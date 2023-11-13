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В Омске ребенка покусала бездомная собака. Мэрию обязали выплатить компенсацию

13 ноября 2023, 04:39
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Мэрия Омска заплатит 30 тысяч рублей ребенку, которого укусила бездомная собака

Инцидент произошел в мае в СНТ «Шинник-2» на баскетбольной площадке.

В Омске суд обязал муниципалитет выплатить компенсацию ребенку, которого укусила бездомная собака, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В середине мая нынешнего года 8-летний мальчик находился на даче вместе с семьей в СНТ «Шинник-2». Вместе с 9-летним братом ребенок отправился на местную баскетбольную площадку, где на мальчика и напала собака. Пострадавшего с травмой отвезли в детскую больницу № 3.

«Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено. Вместе с тем, ребенок испытал стресс, испуг и физическую боль», — сообщили в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с мэрии 30 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области собака укусила за руку семилетнего мальчика. Владелец животного не надел на пса ни намордника, ни поводка.

Гуляла с пьяным хозяином. В Омской области собака покусала семилетнего мальчика
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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Травма#Дети#Прокурор#Компенсация#Администрация#Собака#Бездомные животные#Евгений Игишев#Моральный вред
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