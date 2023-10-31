Гуляла с пьяным хозяином. В Омской области собака покусала семилетнего мальчика

По данным прокуратуры Омской области, семилетний ребенок был покусан собакой на улице Олимпийская. Пес без намордника и поводка цапнул мальчика за руку. В этот момент хозяин животного, 40-летний мужчина, был в состоянии алкогольного опьянения.



Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Там ему оказали необходимую помощь, так что сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.



Сотрудники районной прокуратуры проводят проверку по факту случившегося. Вероятно, будет подано исковое заявление в суд, чтобы первоклассник получил компенсацию морального ущерба и за получение травмы.