Гуляла с пьяным хозяином. В Омской области собака покусала семилетнего мальчика

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Несколько дней назад в Русско-Полянском районе произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. Это случилось в прошлый четверг, 26 октября, в селе Бологое.
По данным прокуратуры Омской области, семилетний ребенок был покусан собакой на улице Олимпийская. Пес без намордника и поводка цапнул мальчика за руку. В этот момент хозяин животного, 40-летний мужчина, был в состоянии алкогольного опьянения.
Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Там ему оказали необходимую помощь, так что сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Сотрудники районной прокуратуры проводят проверку по факту случившегося. Вероятно, будет подано исковое заявление в суд, чтобы первоклассник получил компенсацию морального ущерба и за получение травмы.
Добавим, что это не первое нападение собак на детей за последние полтора месяца. Так, недавно следователи возбудили уголовное дело после нападения пса на ребенка. Животное также находилось с хозяином на улице.