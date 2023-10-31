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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

иллюстрация

Гуляла с пьяным хозяином. В Омской области собака покусала семилетнего мальчика

31 октября 2023, 10:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области собака укусила за руку семилетнего мальчика

Владелец животного не надел на пса ни намордника, ни поводка.

Несколько дней назад в Русско-Полянском районе произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. Это случилось в прошлый четверг, 26 октября, в селе Бологое.

По данным прокуратуры Омской области, семилетний ребенок был покусан собакой на улице Олимпийская. Пес без намордника и поводка цапнул мальчика за руку. В этот момент хозяин животного, 40-летний мужчина, был в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Там ему оказали необходимую помощь, так что сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Сотрудники районной прокуратуры проводят проверку по факту случившегося. Вероятно, будет подано исковое заявление в суд, чтобы первоклассник получил компенсацию морального ущерба и за получение травмы.

Добавим, что это не первое нападение собак на детей за последние полтора месяца. Так, недавно следователи возбудили уголовное дело после нападения пса на ребенка. Животное также находилось с хозяином на улице.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Нападение на ребенка#Алина Ясинская
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