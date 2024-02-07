Тренер «Авангарда» рассказал, что молился в церкви за победу перед матчем со СКА

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец, рассказал, что ходил в церковь перед игрой со СКА и молился за победу «ястребов». Об этом наставник рассказал на послематчевой пресс-конференции.
«Во все духовное я вообще очень верю. Вчера вместе с женой целый час отстояли службу, и я у батюшки попросил благословение на игру, а днем она отнесла список всех игроков. Можно молиться и за победу, и за людей. Мне кажется основное, что есть в русском человеке — это сердце и душа», — сообщил тренер.
Напомним, вчера, 6 февраля, «Авангард» обыграл питерскую команду со счетом 9:5. Рид Буше оформил хет-трик и поучаствовал в драке. Обзор матча — в нашем материале: