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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Тренер «Авангарда» рассказал, что молился в церкви за победу перед матчем со СКА

Тренер «Авангарда» рассказал, что молился в церкви за победу перед матчем со СКА

7 февраля 2024, 05:38
Фото: ХК Авангард
«Ястребы» победили гостей из северной столицы со счетом 9:5.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец, рассказал, что ходил в церковь перед игрой со СКА и молился за победу «ястребов». Об этом наставник рассказал на послематчевой пресс-конференции.

«Во все духовное я вообще очень верю. Вчера вместе с женой целый час отстояли службу, и я у батюшки попросил благословение на игру, а днем она отнесла список всех игроков. Можно молиться и за победу, и за людей. Мне кажется основное, что есть в русском человеке — это сердце и душа», — сообщил тренер.

Напомним, вчера, 6 февраля, «Авангард» обыграл питерскую команду со счетом 9:5. Рид Буше оформил хет-трик и поучаствовал в драке. Обзор матча — в нашем материале:

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Тренер#Авангард хоккей#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Главный тренер
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