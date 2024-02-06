Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков

На 7-й минуте матча в кулачном поединке сошлись нападающий «Авангарда» Рид Буше и форвард СКА Иван Зинченко, за что оба отправились на скамейку на 2 минуты за грубость. «Ястребы» сравняли счет в середине первого периода — 1:1. Отличился Иван Игумнов. Результативные передачи на свой счет записали два других Ивана — Телегин и Николишин. В конце первой двадцатиминутки Игорь Мартынов с передачи Шарипзянова и Пьянова вывел «Авангард» вперед. На перерыв команды отправились с цифрами 2:1 на табло в пользу омичей.