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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Омский «Авангард» феерично обыграл питерский СКА со счетом 9:5

Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков

6 февраля 2024, 18:50
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» феерично обыграл питерский СКА со счетом 9:5

Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.

Омский «Авангард» сегодня, 6 февраля, на домашнем льду обыграл СКА из Санкт-Петербурга со счетом 9:5. Команды устроили для болельщиков настоящее ледовое шоу.

Заброшенные шайбы не заставили себя долго ждать. Гости открыли счет, после того, как «ястреб» Иван Николишин заработал малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. «Армейцам» понадобилось всего 9 секунд большинства, чтобы поразить ворота Андрея Мишурова. Забросил бывший «ястреб» Арсений Грицук, чем вызвал гул недовольства среди омских болельщиков. Тут же «Авангард» попробовал отыграться, но гол не засчитали после видеопросмотра — шайба не пересекла линию ворот.

На 7-й минуте матча в кулачном поединке сошлись нападающий «Авангарда» Рид Буше и форвард СКА Иван Зинченко, за что оба отправились на скамейку на 2 минуты за грубость. «Ястребы» сравняли счет в середине первого периода — 1:1. Отличился Иван Игумнов. Результативные передачи на свой счет записали два других Ивана — Телегин и Николишин. В конце первой двадцатиминутки Игорь Мартынов с передачи Шарипзянова и Пьянова вывел «Авангард» вперед. На перерыв команды отправились с цифрами 2:1 на табло в пользу омичей.

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо забил в ворота СКА — 3:1. «Армейцы» решили заменить вратаря. Голкипер Павел Мойсевич сменил Никиту Серебрякова. На 37-й минуте гости сократили отставание. Ворота поразил Марат Хайруллин.

Ближе к концу 2 периода нападающий СКА Сергей Толчинский, ранее выступавший за «Авангард», попал под силовой прием, после чего между «ястребом» Никитой Холодилиным и «армейцем» Александром Гальченюком завязалась драка. Оба игрока поехали отдыхать на 2 минуты. В формате 4×4 Василий Глотов сравнял счет — 3:3.

Фото: ХК Авангард

Основное голевое действо сегодняшнего вечера развернулось в третьем периоде. На 44-й минуте матча «ястребы» вновь вышли вперед. Рид Буше поразил ворота соперника с передачи Владимира Ткачева и Артема Чмыхова. В середине периода Буше снова забил — 5:3. В ворота СКА вернулся Серебряков. И тут же пропустил — дубль оформил Иван Игумнов. На 53-минуте удалился Томаш Юрчо за подножку, «Авангард» остался в меньшинстве. СКА снял вратаря, чтобы поиграть вшестером, но получил шайбу в пустые ворота от Ивана Николишина — 7:3.

За 5 минут до конца периода «армеец» Дедунов в равных составах сократил отставание, а следом СКА забили еще одну шайбу — отличился Степан Фальковский. При счете 7:5 гости взяли тайм-аут, однако почти сразу заработали удаление, а «ястребы» реализовали большинство. Рид Буше оформил хет-трик и кепки болельщиков полетели на лед G-Drive Арены. Точку в матче поставил нападающий Марк Верба, отправив шайбу в пустые ворота за 13 секунд до финальной сирены — 9:5.

Фото: ХК Авангард

Статистика матча:

  • Броски: 56-64;
  • Броски в створ: 29-37;
  • Голы: 9-5;
  • Вбрасывания: 33-36;
  • Блокированные броски: 13-12;
  • Силовые приемы: 43-20;
  • Отборы: 9-7;
  • Потери: 12-11;
  • Перехваты: 6-4;
  • Время в атаке: 11:31–16:35;
  • Штраф: 14-12

Следующую игру «Авангард» проведет также на домашней арене. Команда встретится с московским «Спартаком». Матч состоится в четверг, 6 февраля. Начало в 19:30.

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