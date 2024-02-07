Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль

Оперативники изъяли трупы, а также гильзы, следы обуви и колес машины, которые, как можно догадаться, оставил виновник произошедшего. Вскоре удалось установить того, кто, предположительно, и является нарушителем — им оказался 55-летний охотник, который не имел разрешения на добычу косуль.