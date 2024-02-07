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Прокуратура наказала омича, который незаконно убил трех косуль

Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль

7 февраля 2024, 12:51
Фото: УМВД России по Омской области

Прокуратура наказала омича, который незаконно убил трех косуль

Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.

Разделанные трупы косуль обнаружили в Черлакском районе. Там, в пойме Иртыша в районе села Гринск оказались останки трех животных. После сообщения о жуткой находке туда отправились следователи.

Оперативники изъяли трупы, а также гильзы, следы обуви и колес машины, которые, как можно догадаться, оставил виновник произошедшего. Вскоре удалось установить того, кто, предположительно, и является нарушителем — им оказался 55-летний охотник, который не имел разрешения на добычу косуль.

По факту случившегося уже завели дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Теперь охотнику грозит до 2 лет заключения.

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, что в конце прошлого года под суд уже попадали охотники, пожелавшие добыть косуль. Они незаконно охотились на животных, после чего были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ.

Суд состоялся. Браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль
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