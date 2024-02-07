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Закон об охоте

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Февраль
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
Сентябрь 2023
За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту
Называевская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение, однако мужчина до последнего не признавал вину.
21 сентября 2023, 13:29
Искал грибы, а нашел ружье. В Омском МВД подвели итоги операции «Охота»
В рамках операции сотрудники полиции, Росгвардии и природоохранных органов проверили более 900 владельцев охотничьего ружья.
4 сентября 2023, 12:04

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