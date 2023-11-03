Суд состоялся. Браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль

Трое мужчин незаконно охотились на косуль. Как выяснилось, разрешения никакого они не получали. Их привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ. Эта статья предполагает лишение права охоты. Им внесли соответствующий запрет на один год.