Суд состоялся. Браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке на территории Исилькульского района. По данным ведомства, там орудовала компания браконьеров.
Трое мужчин незаконно охотились на косуль. Как выяснилось, разрешения никакого они не получали. Их привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ. Эта статья предполагает лишение права охоты. Им внесли соответствующий запрет на один год.
Кроме того, нарушителей обязали возместить причиненный охотничьим ресурсам вред на сумму 360 тыс рублей, однако они так и не выполнили это требование. Сотрудникам омской межрайонной природоохранной прокуратуры пришлось обращаться в суд.
Исилькульский городской суд Омской области обязал виновных выполнить указания. Компании в итоге придется выплатить указанную сумму.