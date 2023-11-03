Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

иллюстрация

Суд состоялся. Браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль

3 ноября 2023, 08:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омских браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль

Мужчинам запретили охотиться на один год, однако у них и так не было разрешения на добычу.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке на территории Исилькульского района. По данным ведомства, там орудовала компания браконьеров.

Трое мужчин незаконно охотились на косуль. Как выяснилось, разрешения никакого они не получали. Их привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ. Эта статья предполагает лишение права охоты. Им внесли соответствующий запрет на один год.

Кроме того, нарушителей обязали возместить причиненный охотничьим ресурсам вред на сумму 360 тыс рублей, однако они так и не выполнили это требование. Сотрудникам омской межрайонной природоохранной прокуратуры пришлось обращаться в суд.

Исилькульский городской суд Омской области обязал виновных выполнить указания. Компании в итоге придется выплатить указанную сумму.

Убили не выходя из машины. В Омской области глубокой ночью орудовали браконьеры
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Прокуратура Омской области#Новости#Браконьеры#Проверка прокуратуры#Административная ответственность#Алина Ясинская#Незаконная охота
Подпишитесь
«Малоценная поросль». В Омске срубят тысячи деревьев вдоль улицы 10 лет Октября
Сегодня, 06:52
В Омске «вагнеровцам» предложили заключить контракт с Минобороны
Сегодня, 07:45
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
Сегодня, 04:04
Катайтесь на здоровье. В Омске открыли новые маршруты № 107 и № 108
Сегодня, 06:36
Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области
Сегодня, 08:57
В Омской области сменят директора детдома после скандала с воспитанницами
Сегодня, 02:16