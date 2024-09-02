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Охотники

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2024
«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня
2 сентября, 15:36
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции
Животное было убито на территории Называевского района.
12 февраля, 12:40
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
2023
«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон
В полицию об обнаружении места разделки лося сообщил инспектор по охране животного мира.
9 октября 2023, 13:14
За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту
Называевская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение, однако мужчина до последнего не признавал вину.
21 сентября 2023, 13:29
Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров
БУ «Управление по охране животного мира» подвело итоги рейдовых мероприятий за 7 месяцев текущего года.
1 августа 2023, 10:31
Три года условно. В Омской области двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту
В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.
13 февраля 2023, 03:57
Охотников Омской области больше 40 раз оштрафовали за нарушения с начала года
Из-за незаконной охоты возбудили три уголовных дела.
3 февраля 2023, 03:41

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