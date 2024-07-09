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Сезон охоты

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2024
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Омским охотникам разрешили добыть 3,5 тысяч бобров и 1 тысячу куниц
18 июня, 07:27
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
2023
За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту
Называевская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение, однако мужчина до последнего не признавал вину.
21 сентября 2023, 13:29
В Омске скоро откроется сезон охоты на болотно-луговую, степную и полевую дичь
Открытие сезона охоты на животных этих категорий состоится 26 августа.
24 августа 2023, 12:21
Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров
БУ «Управление по охране животного мира» подвело итоги рейдовых мероприятий за 7 месяцев текущего года.
1 августа 2023, 10:31
2022
Сезон убийств для развлечения открыт. В Омской области разрешили охотиться на зайцев
Анонс отстрела. В Омской области с субботы разрешат убивать зайцев, а с понедельника — лосей.
27 октября 2022, 11:28

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