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Охотник

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Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции
Животное было убито на территории Называевского района.
12 февраля, 12:40
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
2023
«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон
В полицию об обнаружении места разделки лося сообщил инспектор по охране животного мира.
9 октября 2023, 13:14
Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров
БУ «Управление по охране животного мира» подвело итоги рейдовых мероприятий за 7 месяцев текущего года.
1 августа 2023, 10:31
С 1 июня в Омской области начнется сезон охоты на кабана
Мясо добытых животных необходимо будет отправить на исследование, чтобы исключить заражение опасными инфекциями.
30 мая 2023, 09:22
Три года условно. В Омской области двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту
В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.
13 февраля 2023, 03:57
Поохотились на 2 млн. В Омской области будут судить шестерых браконьеров
Охотники свою вину не признали и ущерб возмещать отказались.
6 февраля 2023, 07:48
Охотников Омской области больше 40 раз оштрафовали за нарушения с начала года
Из-за незаконной охоты возбудили три уголовных дела.
3 февраля 2023, 03:41
2022
Лицензия на убийство. Омским охотникам разрешили отстреливать больше косуль и соболей
Указ об увеличении лимита на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя подписал губернатор Омской области Александр Бурков.
21 июля 2022, 11:45

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