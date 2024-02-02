Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Новость №1. Омичку, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак, отправили в СИЗО
В региональном следственном комитете рассказали, что женщину, убившую своего ребенка, отправили в СИЗО. Она будет находиться под стражей полтора месяца, пока идет расследование уголовного дела. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что омичка не работает и не имеет постоянного места жительства. До этого она снимала квартиру, но собственник отказался продлевать с ней договор аренды. Чтобы виновная не скрылась, ее заключили под стражу. Расследование продолжается.
Новость №2. В Омской области обнаружили свалку костей крупного рогатого скота
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили страшную находку в поселке Красный Яр Любинского района. Оказалось, что возле населенного пункта организовала незаконная свалка костей крупного рогатого скота, общий вес которой перевалил за тонну. В полицию направили все материалы, чтобы найти тех, кто организовал несанкционированную свалку, а также проверили территорию на наличие заболеваний.
Новость №3. Омск стал восьмым в рейтинге по недоступности квартир в новостройках
Аналитики платформы «bnMAP.pro» провели исследование стоимости квартир в новостройках в 16 регионах России, где число жителей превышает 1 миллион. Омск занял восьмое место в этом рейтинге. Цена одного квадратного метра в омской новостройке в декабре 2023 года составила 128,5 тысяч рублей, этот показатель на 18% выше, чем годом ранее. Омская область же расположилась на четвертом месте с конца, заняв 29-ю строку.