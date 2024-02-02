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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

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Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня

2 февраля 2024, 14:27
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичку, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак, отправили в СИЗО

В региональном следственном комитете рассказали, что женщину, убившую своего ребенка, отправили в СИЗО. Она будет находиться под стражей полтора месяца, пока идет расследование уголовного дела. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что омичка не работает и не имеет постоянного места жительства. До этого она снимала квартиру, но собственник отказался продлевать с ней договор аренды. Чтобы виновная не скрылась, ее заключили под стражу. Расследование продолжается.

Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
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Новость №2. В Омской области обнаружили свалку костей крупного рогатого скота

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили страшную находку в поселке Красный Яр Любинского района. Оказалось, что возле населенного пункта организовала незаконная свалка костей крупного рогатого скота, общий вес которой перевалил за тонну. В полицию направили все материалы, чтобы найти тех, кто организовал несанкционированную свалку, а также проверили территорию на наличие заболеваний.

Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
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Новость №3. Омск стал восьмым в рейтинге по недоступности квартир в новостройках

Аналитики платформы «bnMAP.pro» провели исследование стоимости квартир в новостройках в 16 регионах России, где число жителей превышает 1 миллион. Омск занял восьмое место в этом рейтинге. Цена одного квадратного метра в омской новостройке в декабре 2023 года составила 128,5 тысяч рублей, этот показатель на 18% выше, чем годом ранее. Омская область же расположилась на четвертом месте с конца, заняв 29-ю строку.

Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках
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