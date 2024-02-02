Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня

В региональном следственном комитете рассказали, что женщину, убившую своего ребенка, отправили в СИЗО. Она будет находиться под стражей полтора месяца, пока идет расследование уголовного дела. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что омичка не работает и не имеет постоянного места жительства. До этого она снимала квартиру, но собственник отказался продлевать с ней договор аренды. Чтобы виновная не скрылась, ее заключили под стражу. Расследование продолжается.