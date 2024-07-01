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Убийство ребенка

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Июль
Нашли в мусоре. В Омске ждет суда женщина, которая убила свою новорожденную дочь
1 июля, 10:14
Май
Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
14 мая, 11:54
Февраль
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
Стало известно, что у женщины не было постоянного места жительства и работы.
2 февраля, 07:29
В Омске нашли женщину, которая задушила новорожденного и выкинула в мусорный бак
Подробности жуткой истории стали известны после расследования регионального следственного комитета.
1 февраля, 04:41
Декабрь 2023
Нашли в мусоре. В Омске возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного
19 декабря 2023, 08:06

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