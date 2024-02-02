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В Омской области обнаружили свалку костей крупного рогатого скота

Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов

2 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI

В Омской области обнаружили свалку костей крупного рогатого скота

В поселке Красный Яр Любинского района сотрудники Россельхознадзора выявили незаконную свалку с биологическими отходами.

Как рассказали в ведомстве, был осмотр местности и возле поселка оказалась свалка с черепами крупного рогатого скота. Общий вес костей — одна тонна.

Сотрудники ветеринарии взяли пробы для исследований на заболевания. Результаты показали отрицательное значение. В полицию направили все материалы, чтобы найти тех, кто организовал несанкционированную свалку.

Фото: Россельхознадзор Омской области

В Россельхознадзоре ответили, что нарушения утилизации останков животных — причина неблагоприятной экологической ситуации в регионе.

Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства
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#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Свалка#Крупный рогатый скот#Исследования#Биологические отходы#Правоохранительные органы#Анастасия Чернобаева
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