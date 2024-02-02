Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как рассказали в ведомстве, был осмотр местности и возле поселка оказалась свалка с черепами крупного рогатого скота. Общий вес костей — одна тонна.
Сотрудники ветеринарии взяли пробы для исследований на заболевания. Результаты показали отрицательное значение. В полицию направили все материалы, чтобы найти тех, кто организовал несанкционированную свалку.
В Россельхознадзоре ответили, что нарушения утилизации останков животных — причина неблагоприятной экологической ситуации в регионе.