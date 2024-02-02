Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках

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Анализ стоимости квартир на первичном рынке в 16 городах-миллионниках и их областях провела платформа bnMAP.pro. Согласно данным исследования, которые сообщает «РБК», Омск занял восьмое место по недоступности жилья в новостройках. Так, цена одного квадратного метра в декабре 2023 года составила 128,5 тысяч рублей, этот показатель на 18% выше, чем годом ранее.
Аналитики также рассчитали, сколько средних зарплат понадобился жителю города на приобретение в собственность первичного жилья. Так, чтобы купить один «квадрат» квартиры в новом доме, омичу нужно 2,3 зарплаты.
Омская область расположилась на четвертом месте с конца, заняв 29-ю строку. Здесь на покупку одного квадратного метра в новостройке придется потратить 85,4 тысяч рублей. Эксперты отметили, что за последний год цена сильно увеличилась, на 24%. Чтобы приобрести «квадрат» в новостройке, жителю области необходимо полторы зарплаты (1,54).