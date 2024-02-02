Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Омск стал восьмым в рейтинге по недоступности покупки квартир в новостройках

Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках

2 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI

Омск стал восьмым в рейтинге по недоступности покупки квартир в новостройках

За год цена за квадратный метр в городских новостройках увеличилась на 18%.

Анализ стоимости квартир на первичном рынке в 16 городах-миллионниках и их областях провела платформа bnMAP.pro. Согласно данным исследования, которые сообщает «РБК», Омск занял восьмое место по недоступности жилья в новостройках. Так, цена одного квадратного метра в декабре 2023 года составила 128,5 тысяч рублей, этот показатель на 18% выше, чем годом ранее.

Аналитики также рассчитали, сколько средних зарплат понадобился жителю города на приобретение в собственность первичного жилья. Так, чтобы купить один «квадрат» квартиры в новом доме, омичу нужно 2,3 зарплаты.

Омская область расположилась на четвертом месте с конца, заняв 29-ю строку. Здесь на покупку одного квадратного метра в новостройке придется потратить 85,4 тысяч рублей. Эксперты отметили, что за последний год цена сильно увеличилась, на 24%. Чтобы приобрести «квадрат» в новостройке, жителю области необходимо полторы зарплаты (1,54).

Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Жилье#Квартиры#Квартира#Новостройка#Новости#Элитное жилье#Новостройки#Стоимость квартир#Аренда квартир#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
Сегодня, 10:41
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
Сегодня, 07:49
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Сегодня, 09:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
Сегодня, 08:41
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34