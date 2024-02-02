Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках

Анализ стоимости квартир на первичном рынке в 16 городах-миллионниках и их областях провела платформа bnMAP.pro. Согласно данным исследования, которые сообщает «РБК», Омск занял восьмое место по недоступности жилья в новостройках. Так, цена одного квадратного метра в декабре 2023 года составила 128,5 тысяч рублей, этот показатель на 18% выше, чем годом ранее.