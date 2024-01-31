Заготавливал дрова. Омич получил сотрясение мозга и перелом лица из-за падения березы

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:47
Стало известно, что в Омской области пострадал 36-летний мужчина. Инцидент зарегистрировали в Тарском районе. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Как оказалось, сельчанин вместе с компанией заготавливал дрова. В какой-то момент одна из берез упала на него и нанесла серьезный вред. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы костей лица, а также ушиб грудной клетки.
Пациент находится под присмотром врачей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее Город55 писал о том, как столб упал на коляску с младенцем. Это произошло в Советском округе. После этого на улице Магистральная женщина кричала об убийстве ее ребенка.