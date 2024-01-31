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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

иллюстрация

Заготавливал дрова. Омич получил сотрясение мозга и перелом лица из-за падения березы

31 января 2024, 05:40
Фото: Город55
иллюстрация

Омич получил сотрясение мозга и перелом лица из-за падения березы

Мужчину с различными травмами доставили к медикам.

Стало известно, что в Омской области пострадал 36-летний мужчина. Инцидент зарегистрировали в Тарском районе. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Как оказалось, сельчанин вместе с компанией заготавливал дрова. В какой-то момент одна из берез упала на него и нанесла серьезный вред. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы костей лица, а также ушиб грудной клетки.

Пациент находится под присмотром врачей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее Город55 писал о том, как столб упал на коляску с младенцем. Это произошло в Советском округе. После этого на улице Магистральная женщина кричала об убийстве ее ребенка.

Со страшными воплями. В Омске столб упал на коляску с семимесячным ребенком
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#Происшествия#Омск#Омская область#Травма#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Травмирование
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