Со страшными воплями. В Омске столб упал на коляску с семимесячным ребенком

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Вчера днем, 9 ноября, в Советском округе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Это случилось на улице Магистральная. Очевидцы услышали женщину, которая кричала, что ее ребенка убили.
Запись с видеороликом появилась в паблике REGIK55. Как рассказали омичи, водитель иномарки врезался в столб. Удар был такой силы, что конструкцию снесло. Столб, по информации из поста, мог упасть на детскую коляску.
Очевидцы запечатлели крик испугавшейся женщины, которая везла эту коляску. Также в видео слышится детский плач. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД Городу55, 25-летний мужчина сел за руль Toyota в состоянии алкогольного опьянения.
Верхняя часть упавшего столба зажала коляску, в которой в этот момент находился семимесячный малыш. Он не пострадал. В отношении водителя был составлен административный протокол за нахождение за рулем в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.