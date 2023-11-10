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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

иллюстрация

Со страшными воплями. В Омске столб упал на коляску с семимесячным ребенком

10 ноября 2023, 12:23
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках из-за ДТП столб упал на коляску с семимесячным ребенком

Малыш не пострадал, но сильно испугался вместе с женщиной, которая его везла.

Вчера днем, 9 ноября, в Советском округе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Это случилось на улице Магистральная. Очевидцы услышали женщину, которая кричала, что ее ребенка убили.

Запись с видеороликом появилась в паблике REGIK55. Как рассказали омичи, водитель иномарки врезался в столб. Удар был такой силы, что конструкцию снесло. Столб, по информации из поста, мог упасть на детскую коляску.

Очевидцы запечатлели крик испугавшейся женщины, которая везла эту коляску. Также в видео слышится детский плач. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД Городу55, 25-летний мужчина сел за руль Toyota в состоянии алкогольного опьянения.

Верхняя часть упавшего столба зажала коляску, в которой в этот момент находился семимесячный малыш. Он не пострадал. В отношении водителя был составлен административный протокол за нахождение за рулем в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Новости#ДТП с ребенком#Авария с детьми#Пьяный водитель#Алина Ясинская
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