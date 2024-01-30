Прокуратура Омска провела проверку по факту инцидента с мальчиком и колодцем

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В пресс-службе ведомства сообщили, что дом на улице Панфилова, возле которого был открыт канализационный люк, находится в ведении органов местного самоуправления. Обслуживанием занимается департамент городского хозяйства мэрии Омска.
«В связи с ненадлежащим содержанием ливневой канализации прокуратура Октябрьского округа Омска внесла директору департамента представление», — уточнили в прокуратуре.
Нарушение устранили, люк канализации заложили бетонной плитой.
Напомним, редакция Города55 писала, что женщина шла с ребенком вдоль дороги. Внезапно мальчик провалился в колодец по пояс.