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Published Сегодня, 03:53

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Прокуратура

Прокуратура Омска провела проверку по факту инцидента с мальчиком и колодцем

30 января 2024, 03:53
Фото: 1MI
Прокуратура

Правоохранительные органы Омска начали проверку по факту падения ребенка в люк

В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором мама мальчика подробно рассказала о произошедшем. Прокуратура заинтересовалась данным происшествием.

В пресс-службе ведомства сообщили, что дом на улице Панфилова, возле которого был открыт канализационный люк, находится в ведении органов местного самоуправления. Обслуживанием занимается департамент городского хозяйства мэрии Омска.

«В связи с ненадлежащим содержанием ливневой канализации прокуратура Октябрьского округа Омска внесла директору департамента представление», — уточнили в прокуратуре.
Фото: Прокуратура Омска

Нарушение устранили, люк канализации заложили бетонной плитой.

Напомним, редакция Города55 писала, что женщина шла с ребенком вдоль дороги. Внезапно мальчик провалился в колодец по пояс.

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#Общество#Происшествия#Омск#Прокуратура#Дети#Проверка#Происшествие#Инцидент#Колодец#Анастасия Чернобаева
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