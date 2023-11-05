Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Муниципальный приют для животных поделился историей спасения бездомной собаки. Лай из-под земли в субботу, 4 ноября, услышали омички, проходившие мимо школы-интерната на улице Демьяна Бедного.
Девушки, увидев провалившуюся в канализационный люк собаку, начали звонить во все службы. Спасением животного в итоге занимались сотрудники Росводоканала и Муниципального приюта.
«Наш супергерой Алексей спустился вниз, завязал собаке пасть и зафиксировал на петле. Песель оказался социализированным и доброжелательным, поэтому обошлись без снотворного», — так описали операцию спасения волонтеры.
Оказавшись на свободе, пес убежал по своим делам. При падении он не получил серьезных травм.
Добавим, что открытым люк оказался из-за того, что кто-то украл крышку. Поэтому какое-то время колодец был просто накрыт старым креслом. Росводоканал, которому и принадлежит колодец, после происшествия оперативно съездил за новой крышкой и закрыл люк.