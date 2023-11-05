Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца

Добавим, что открытым люк оказался из-за того, что кто-то украл крышку. Поэтому какое-то время колодец был просто накрыт старым креслом. Росводоканал, которому и принадлежит колодец, после происшествия оперативно съездил за новой крышкой и закрыл люк.