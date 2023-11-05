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Иллюстрация

Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца

5 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи спасли провалившуюся в глубокий колодец бездомную собаку

Колодец оказался открытым после того, как кто-то украл крышку.

Муниципальный приют для животных поделился историей спасения бездомной собаки. Лай из-под земли в субботу, 4 ноября, услышали омички, проходившие мимо школы-интерната на улице Демьяна Бедного.

Девушки, увидев провалившуюся в канализационный люк собаку, начали звонить во все службы. Спасением животного в итоге занимались сотрудники Росводоканала и Муниципального приюта.

«Наш супергерой Алексей спустился вниз, завязал собаке пасть и зафиксировал на петле. Песель оказался социализированным и доброжелательным, поэтому обошлись без снотворного», — так описали операцию спасения волонтеры.
Фото: Скриншот видео Муниципального приюта для животных

Оказавшись на свободе, пес убежал по своим делам. При падении он не получил серьезных травм.

Добавим, что открытым люк оказался из-за того, что кто-то украл крышку. Поэтому какое-то время колодец был просто накрыт старым креслом. Росводоканал, которому и принадлежит колодец, после происшествия оперативно съездил за новой крышкой и закрыл люк.

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#Общество#Омск#Бездомные собаки#Новости#Приют для животных#Собака#Спасение#Юлия Истомина#Спасение животных
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