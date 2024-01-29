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Главный тренер омской команды «Авангард» Михаил Кравец оценил матч с «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» высказался о неудачном матче с «Трактором»

29 января 2024, 02:29
Фото: ХК «Авангард»

Главный тренер омской команды «Авангард» Михаил Кравец оценил матч с «Трактором»

Вчера, 28 января, состоялась игра между «Авангардом» и «Трактором». Встречу прокомментировал в послематчевой пресс-конференции главный тренер команды из Омска Михаил Кравец.

Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу команды-соперника. По словам тренера, больше всего его огорчил пятый гол из-за ворот.

«Наша игра не смотрелась досадно, были хорошие скорости, моменты. Проблема второго периода? Да нет никакой проблемы второго периода! В прошлом матче мы его выиграли, в позапрошлом тоже выиграли. Сегодня проиграли 0:2 — но вспомните, сколько у нас моментов было в этом периоде и как мы пропустили эти два гола: один в своей зоне, а другой — в меньшинстве побежали забивать, и нас отрезали. Не было такого, что мы из зоны не вылезали. Сами не забили и получили назад — это хоккей», — говорит Михаил Кравец.

Также главный тренер отметил, что на последней минуте у команды был шанс, чтобы забить, но она этим не воспользовалась.

Однако по итогам игрового дня в КХЛ, омский «Авангард» гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «ястребов» 79 очков, команда занимает второе место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу».

Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
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#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Трактор#Михаил Кравец#Плей-офф#Анастасия Чернобаева
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