Главный тренер «Авангарда» высказался о неудачном матче с «Трактором»

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу команды-соперника. По словам тренера, больше всего его огорчил пятый гол из-за ворот.
«Наша игра не смотрелась досадно, были хорошие скорости, моменты. Проблема второго периода? Да нет никакой проблемы второго периода! В прошлом матче мы его выиграли, в позапрошлом тоже выиграли. Сегодня проиграли 0:2 — но вспомните, сколько у нас моментов было в этом периоде и как мы пропустили эти два гола: один в своей зоне, а другой — в меньшинстве побежали забивать, и нас отрезали. Не было такого, что мы из зоны не вылезали. Сами не забили и получили назад — это хоккей», — говорит Михаил Кравец.
Также главный тренер отметил, что на последней минуте у команды был шанс, чтобы забить, но она этим не воспользовалась.
Однако по итогам игрового дня в КХЛ, омский «Авангард» гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «ястребов» 79 очков, команда занимает второе место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу».