Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Омский «Авангард» сегодня, 28 января, по итогам игрового дня в КХЛ, гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «ястребов» 79 очков, команда занимает 2-е место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу».
Сегодня «Авангард» на домашнем льду принимал челябинский «Трактор» и проиграл со счетом 4:5, хотя в начале матча вел 3:0.
«По игре сегодня радует только то, что мы попали в плей-офф. Это да, это здорово. А в целом, что можно сказать по игре. Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период. Удаление, потом ошибки, потом снова удаление, потом опять ошибки. Ну, естественно, сложно так выиграть игру», — рассказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции.
Об ошибках и поражении также высказался капитан команды Дамир Шарипзянов: