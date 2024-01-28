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Published Сегодня, 16:29

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Updated Сегодня, 16:31

Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

28 января 2024, 16:29
Фото: ХК Авангард
«Ястребы» досрочно прошли в раунд игр на выбывание.

Омский «Авангард» сегодня, 28 января, по итогам игрового дня в КХЛ, гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «ястребов» 79 очков, команда занимает 2-е место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу».

Сегодня «Авангард» на домашнем льду принимал челябинский «Трактор» и проиграл со счетом 4:5, хотя в начале матча вел 3:0.

«По игре сегодня радует только то, что мы попали в плей-офф. Это да, это здорово. А в целом, что можно сказать по игре. Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период. Удаление, потом ошибки, потом снова удаление, потом опять ошибки. Ну, естественно, сложно так выиграть игру», — рассказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Об ошибках и поражении также высказался капитан команды Дамир Шарипзянов:

«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
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#Спорт#КХЛ#Трактор#Михаил Кравец#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев#Плей-офф#Главный тренер#Ястребы
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