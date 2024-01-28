Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» сегодня, 28 января, по итогам игрового дня в КХЛ, гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «ястребов» 79 очков, команда занимает 2-е место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу».