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Омская мэрия объявила аукцион на покупку 14 кроссоверов

29 миллионов рублей. Омская мэрия обновит автопарк

21 января 2024, 07:49
Фото: Midjourney

Омская мэрия объявила аукцион на покупку 14 кроссоверов

Администрация города вновь объявила аукцион на закупку автомобилей — после уточнения всех необходимых документов. Минпромторг уже одобрил закупку.

Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок. Всего планируется закупить 13 автомобилей в одинаковой комплектации и еще 1 — в расширенной.

Среди требований, предъявляемых к кроссоверам можно отметить: год выпуска (не раньше 2023 года), вместительность в 5 человек, мотор на 100-150 лошадиных сил, круиз-контроль и ГЛОНАСС. Отдельное внимание уделено и комфорту: в машине должен присутствовать кондиционер и тонировка задних стекол. В расширенной комплектации от автомобиля ожидают кожаный салон, диски чуть большего диаметра (18 дюймов против 17), климат-контроль и обновленную аппаратную начинку: датчики парковки, распознавание знаков и систему предупреждения о столкновениях.

Всего 14 автомобилей обойдутся мэрии в 30,2 миллионов рублей. Стоит отметить, что последний раз новые автомобили закупали в 2013 году — тогда мэрия закупила Kia Quoris и 17 Kia Cerato.

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#Транспорт#Госзакупки#Новости#Илья Скобин#Автопарк#Омская мэрия
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