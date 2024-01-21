29 миллионов рублей. Омская мэрия обновит автопарк

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок. Всего планируется закупить 13 автомобилей в одинаковой комплектации и еще 1 — в расширенной.
Среди требований, предъявляемых к кроссоверам можно отметить: год выпуска (не раньше 2023 года), вместительность в 5 человек, мотор на 100-150 лошадиных сил, круиз-контроль и ГЛОНАСС. Отдельное внимание уделено и комфорту: в машине должен присутствовать кондиционер и тонировка задних стекол. В расширенной комплектации от автомобиля ожидают кожаный салон, диски чуть большего диаметра (18 дюймов против 17), климат-контроль и обновленную аппаратную начинку: датчики парковки, распознавание знаков и систему предупреждения о столкновениях.
Всего 14 автомобилей обойдутся мэрии в 30,2 миллионов рублей. Стоит отметить, что последний раз новые автомобили закупали в 2013 году — тогда мэрия закупила Kia Quoris и 17 Kia Cerato.