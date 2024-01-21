Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Школьницу из Тюкалинска задержали из-за участия в махинациях мошенников

15-летняя школьница из Омской области стала соучастницей мошенников

21 января 2024, 09:00

Школьницу из Тюкалинска задержали из-за участия в махинациях мошенников

Девушка нашла «подработку» в сети: неизвестный предложил ей стать курьером для доставки денег.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, к ним обратилась 72-летняя пенсионерка из Тюкалинска с заявлением о мошенничестве: женщина отдала им 200 тысяч рублей, все свои сбережения — якобы эти деньги необходимы ее дочери для решении юридических вопросов после ДТП. Первоначально мошенники просили полтора миллиона, но таких денег у пенсионерки не оказалось.

Обман вскрылся вечером того же дня, после звонка уже реальной дочери — никакой аварии не было. Позже сотрудникам полиции стало известно, что за деньгами приезжала молодая девушка на такси — благодаря этим сведениям удалось установить личность курьера, ей оказалась местная 15-летняя школьница. Девушка призналась и рассказала все, что ей известно: «подработку» она нашла в сети, похищенные деньги уже перевела «куратору», а новый телефон, приобретенный по указанию злоумышленника, изъят сотрудниками.

Теперь, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», правоохранители проверят причастность девушки и к другим случаям мошенничества, зарегистрированных в районе.

Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку
Узнать подробнее
Много вопросов. Аферисты обманули омича, представившись сотрудниками СТО
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Деньги#Пенсионерка#Новости#Курьер#Тюкалинск#Илья Скобин
Подпишитесь
Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске
Вчера, 06:37
Поставил машину и не вернулся. Полицейские ищут омича, пропавшего в Армейском поселке
Сегодня, 03:31
Плановые работы. Стало известно, где в Омске отключат воду на будущей неделе
Сегодня, 06:41
Александр Бастрыкин потребовал доклад о избиении школьника в Омской области
Сегодня, 05:21
Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами
Вчера, 11:29
Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Сегодня, 04:34