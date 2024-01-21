15-летняя школьница из Омской области стала соучастницей мошенников

Обман вскрылся вечером того же дня, после звонка уже реальной дочери — никакой аварии не было. Позже сотрудникам полиции стало известно, что за деньгами приезжала молодая девушка на такси — благодаря этим сведениям удалось установить личность курьера, ей оказалась местная 15-летняя школьница. Девушка призналась и рассказала все, что ей известно: «подработку» она нашла в сети, похищенные деньги уже перевела «куратору», а новый телефон, приобретенный по указанию злоумышленника, изъят сотрудниками.