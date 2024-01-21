15-летняя школьница из Омской области стала соучастницей мошенников

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Как сообщили в УМВД России по Омской области, к ним обратилась 72-летняя пенсионерка из Тюкалинска с заявлением о мошенничестве: женщина отдала им 200 тысяч рублей, все свои сбережения — якобы эти деньги необходимы ее дочери для решении юридических вопросов после ДТП. Первоначально мошенники просили полтора миллиона, но таких денег у пенсионерки не оказалось.
Обман вскрылся вечером того же дня, после звонка уже реальной дочери — никакой аварии не было. Позже сотрудникам полиции стало известно, что за деньгами приезжала молодая девушка на такси — благодаря этим сведениям удалось установить личность курьера, ей оказалась местная 15-летняя школьница. Девушка призналась и рассказала все, что ей известно: «подработку» она нашла в сети, похищенные деньги уже перевела «куратору», а новый телефон, приобретенный по указанию злоумышленника, изъят сотрудниками.
Теперь, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», правоохранители проверят причастность девушки и к другим случаям мошенничества, зарегистрированных в районе.