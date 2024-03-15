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Тюкалинск

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2024
Приговор отменен. Омский суд пересмотрит дело наркокурьера из-за одной детали
По закону его автомобиль, который использовался для перевозки наркотиков, должен быть конфискован. Однако при вынесении приговора эта деталь не была учтена.
15 марта, 04:35
Обновление автопарка, юная помощница мошенников и разгром на льду. Омск в воскресенье
21 января, 16:25
15-летняя школьница из Омской области стала соучастницей мошенников
Девушка нашла «подработку» в сети: неизвестный предложил ей стать курьером для доставки денег.
21 января, 09:00
2023
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
В омских почтовых отделениях появились конверты, посвященные юбилею Тюкалинска
13 сентября 2023, 06:37
Виталий Хоценко высоко оценил благоустройство пляжа и аллеи в Тюкалинском районе
Работы по обновлению территорий стартовали в 2021 году.
11 августа 2023, 12:22
Омичам рассказали об идеях благоустройства парков и скверов в регионе
26 июля 2023, 11:10
2022
Жителя Омской области насмерть сбила фура с полуприцепом с московскими номерами
Сразу после ДТП большегрузный автомобиль скрылся с места происшествия.
27 декабря 2022, 07:12
На омской «трассе смерти» в ДТП на глазах у 33-летнего мужчины погиб его отец
26 декабря 2022, 08:45

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