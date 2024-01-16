Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Новость №1. Из-за огромных сугробов жители омского села остались без хлеба
Дорогу в село Чистово Омской области замело снегом настолько, что не может проехать даже грузовик. По словам автора видео, который и разместил жалобу на ситуацию в соцсетях, сугробы здесь достигают полутора метров в высоту. Мужчина отметил, что на ситуацию никак не реагируют власти, а из-за подобных условий жители села остаются без необходимого продовольствия.
Новость №2. На омской «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры
Сегодня утром на омской трассе произошла смертельная авария. КамАЗ под управлением 40-летнего мужчины ехал по автодороге Тюмень-Омск. Там, в районе 383 километра, его вынесло на встречную полосу, где он врезался в большегруз ДАФ. В результате ДТП водитель КамАЗа скончался на месте происшествия, а водителя ДАФа увезли в больницу с травмами. По факту произошедшего уже идет проверка.
Новость №3. В омском поселке «Долина нищих» за 45 млн продают кирпичный коттедж с мансардой
Город55 рассказал о пяти самых дорогих домах в омской «Долине нищих», которые сейчас выставлены на продажу. Так, самым дешевым коттеджем из нашего топ-5 стал коттедж площадью 152,8 кв. м, расположенный на улице Кубанская и построенный в 2014 году. Оценили его в 30,5 млн рублей. За самый дорогой же придется отдать 45 млн рублей. В стоимость входит четырехуровневый кирпичный дом площадью 452 кв. м, гараж и будущая баня.