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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

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Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня

16 января 2024, 14:21
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Из-за огромных сугробов жители омского села остались без хлеба

Дорогу в село Чистово Омской области замело снегом настолько, что не может проехать даже грузовик. По словам автора видео, который и разместил жалобу на ситуацию в соцсетях, сугробы здесь достигают полутора метров в высоту. Мужчина отметил, что на ситуацию никак не реагируют власти, а из-за подобных условий жители села остаются без необходимого продовольствия.

«Значит, без хлебушка». Полутораметровые сугробы замуровали жителей омского села
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Новость №2. На омской «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

Сегодня утром на омской трассе произошла смертельная авария. КамАЗ под управлением 40-летнего мужчины ехал по автодороге Тюмень-Омск. Там, в районе 383 километра, его вынесло на встречную полосу, где он врезался в большегруз ДАФ. В результате ДТП водитель КамАЗа скончался на месте происшествия, а водителя ДАФа увезли в больницу с травмами. По факту произошедшего уже идет проверка.

Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры
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Новость №3. В омском поселке «Долина нищих» за 45 млн продают кирпичный коттедж с мансардой

Город55 рассказал о пяти самых дорогих домах в омской «Долине нищих», которые сейчас выставлены на продажу. Так, самым дешевым коттеджем из нашего топ-5 стал коттедж площадью 152,8 кв. м, расположенный на улице Кубанская и построенный в 2014 году. Оценили его в 30,5 млн рублей. За самый дорогой же придется отдать 45 млн рублей. В стоимость входит четырехуровневый кирпичный дом площадью 452 кв. м, гараж и будущая баня.

Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
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