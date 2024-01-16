Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня

Город55 рассказал о пяти самых дорогих домах в омской «Долине нищих», которые сейчас выставлены на продажу. Так, самым дешевым коттеджем из нашего топ-5 стал коттедж площадью 152,8 кв. м, расположенный на улице Кубанская и построенный в 2014 году. Оценили его в 30,5 млн рублей. За самый дорогой же придется отдать 45 млн рублей. В стоимость входит четырехуровневый кирпичный дом площадью 452 кв. м, гараж и будущая баня.