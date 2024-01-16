Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

В пресс-центре Госавтоинспекции сообщили, что водитель КамАЗа скончался на месте происшествия. Второго мужчину увезли с травмами в больницу. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Пока что участок дороги перекрыт. Автомобилисты могут проехать через село Зимино.



Ранее Город55 писал о том, что на минувших выходных из-за развернувшейся метели на трассе Тюмень-Омск произошла масса аварий. Только за один день здесь разбились 11 автомобилей. В ДТП пострадали три человека.