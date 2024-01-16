Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сегодня утром, 16 января, в Омской области произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:00.
По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения двигался на КамАЗе по дороге Тюмень-Омск на территории Крутинского района. В районе 383 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз ДАФ. За рулем второго грузовика находился мужчина 1988 года рождения.
В пресс-центре Госавтоинспекции сообщили, что водитель КамАЗа скончался на месте происшествия. Второго мужчину увезли с травмами в больницу. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Пока что участок дороги перекрыт. Автомобилисты могут проехать через село Зимино.
Ранее Город55 писал о том, что на минувших выходных из-за развернувшейся метели на трассе Тюмень-Омск произошла масса аварий. Только за один день здесь разбились 11 автомобилей. В ДТП пострадали три человека.