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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

На омской «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

16 января 2024, 08:26
Фото: УМВД РФ по Омской области

На омской «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры

Один из водителей выжил, но получил травмы, поэтому его сразу же госпитализировали.

Сегодня утром, 16 января, в Омской области произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:00.

По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения двигался на КамАЗе по дороге Тюмень-Омск на территории Крутинского района. В районе 383 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз ДАФ. За рулем второго грузовика находился мужчина 1988 года рождения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

В пресс-центре Госавтоинспекции сообщили, что водитель КамАЗа скончался на месте происшествия. Второго мужчину увезли с травмами в больницу. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Пока что участок дороги перекрыт. Автомобилисты могут проехать через село Зимино.

Ранее Город55 писал о том, что на минувших выходных из-за развернувшейся метели на трассе Тюмень-Омск произошла масса аварий. Только за один день здесь разбились 11 автомобилей. В ДТП пострадали три человека.

Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий
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#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с Камазом#ДТП с фурой#Новости#Смертельная авария#Авария со смертельным исходом#Алина Ясинская
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