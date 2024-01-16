Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
На Левобережье Омска в границах улиц Волгоградской и Кондратюка расположился элитный коттеджный поселок «Долина нищих». Активная застройка на этой территории началась в 1990-е годы. А сегодня здесь выставлены на продажу десятки коттеджей, иногда напоминающих собой базы отдыха и дворцы.
В подборке Города55 рассказываем о пяти самых дорогих домах, которые прямо сейчас можно приобрести в «Долине нищих». Их стоимость варьируется от 30 до 45 млн рублей.
Самым дешевым коттеджем из нашего топ-5 стал коттедж площадью 152,8 кв. м, расположенный на улице Кубанская и построенный в 2014 году. Оценили его в 30,5 млн рублей.
На участке площадью 19,7 соток разместились двухэтажный коттедж с 4 спальнями, банный комплекс с гостевыми апартаментами, просторная беседка с мангальной зоной и гараж со смотровой ямой и столярной мастерской. Все строения изготовлены из ангарской сосны. Бревна, по словам продавца, обрабатывались огнебиозащитным материалом.
Благоустройство территории выполняли по специально разработанному проекту. Перед домом сделали искусственный пруд глубиной 3 метра. На участке высадили многолетние деревья (кедры, сосны и лиственницы) и плодовые деревья.
«Спокойные респектабельные соседи, улица полностью заселена. Хорошая транспортная доступность, в шаговой доступности расположены магазины, остановка общественного транспорта», — утверждает продавец.
Приобрести этот коттедж в «Долине нищих», кстати, можно и в ипотеку. В таком случае ежемесячный платеж составит почти 362 тысячи рублей.
За 33 млн рублей можно стать обладателем кирпичного коттеджа площадью 782 кв. м и земельного участка в 36 соток. Кирпичный дом на Александровской по индивидуальному проекту построили в 2000 году. Выполнил его, как утверждается в объявлении, лауреат государственной премии.
Участок огорожен по всему периметру забором, на территории растут многолетние ели и высажен газон. В подвале площадью 250 кв. м оборудован гараж, сауна с бассейном, спортзал, бильярдная, котельная и другие хозпомещения. Первый этаж занимают прихожая, игровая, кухня, столовая, холл и гостиная с каминным залом, на втором — пять спальных комнат, две ванные комнаты и балкон. Третий этаж отведен под рабочий кабинет, библиотеку, комнату отдыха и зимний сад. От подвала до чердака ведет винтовая лестница.
Въезд на территорию осуществляется с двух сторон. Разумеется, есть все коммуникации. Упоминает продавец и такое преимущество коттеджа:
«Установлена система подачи чистого воздуха с улицы по коробам во все комнаты, с встроенной системой подогрева воздуха (шведское оборудование с автоматической регулировкой)».
Следующий вариант — это двухэтажный дом площадью 500 кв. м на 7-й Солнечной за 34,99 млн рублей. Это, кстати, «самый молодой коттедж» в нашей подборке: построили его в 2007 году.
«Данный объект подойдет для людей, ценящих комфорт и красоту природы, проживая в городe. Земельный участок 13 соток. Имеются дополнительныe строения: беседка для отдыха, отдельно стоящий гараж/склад, вольер для собак, гараж», — сообщает продавец.
Первый этаж включает коридор, гостиную, баню и сауну с комнатой отдыха, котельную и выход в гараж. Второй отведен под зал с камином, кухню, несколько спальных комнат, гардеробную, детскую и кабинет.
Помимо дома за эту цену покупатель получит площадь под производство (135 кв. м), которую можно использовать для самых разных целей.
«Высота цеха 4 м, залит технический пол (возможность изготавливать мебель, кованные изделия, печатную продукцию и многое другое). Также в эту полезную площадь можно воплотить мечту и сделать „зону релакса“: бассейн, зимний сад, хамам, бильярд и прочие развлечения», — говорится в объявлении.
Продавец рассматривает также различные варианты обмена, например, на машину или квартиру.
На улице 5-я Любинская выставили на продажу коттедж площадью 452 кв. м. За недвижимость и участок площадью 10 соток рассчитывают получить 36 млн рублей. В доме 2006 года постройки есть все необходимое для проживания. А в цоколе разместили баню, бассейн, спортзал, прачечную и котельную.
В коттедже установлено сразу восемь кондиционеров: что неудивительно, учитывая площадь коттеджа. Для удобства также предусмотрено три санузла с эксклюзивной европейской сантехникой.
Самым дорогим коттеджем в нашей подборке стал четырехуровневый кирпичный дом площадью 452 кв. м, который также находится на 5-й Любинской и построен в 2006 году. Собственник продает сразу два участка: на втором расположены гараж и будущая баня. Стоимость всех построек с землей — 45 млн рублей. Рассчитаться при желании можно не только в рублях.
«Весь интерьер выдержан в едином стилe. На цокольном этаже расположены роскошный бассейн, баня, спортивный зал — все оборудованo для комфортного отдыха! На этом же уровне находятся прачечная и котельная (2 газовых и 1 электрический котел). Второй, третий и четвертый этажи жилые», — следует из объявления.
Изюминкой этого дома называют мансарду с отделкой из дерева, которую можно использовать и как жилую зону, и как место для отдыха. Выставленный на продажу коттедж окружен кирпичным забором с подсветкой, необычное освещение, помимо этого, установлено и в зале.
Ранее Город55 рассказывал о продаже дома с панорамными окнами на территории Усть-Заостровки. Коттедж площадью 360 кв. м, построенный в 2017 году по индивидуальному проекту, можно приобрести за 35 млн рублей.