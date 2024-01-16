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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Иллюстрация

Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»

16 января 2024, 05:14
Фото: Город55
Иллюстрация

В омском поселке «Долина нищих» за 45 млн продают кирпичный коттедж с мансардой

В Кировском округе Омска есть несколько элитных коттеджных поселков. Сегодня Город55 решил остановиться на «Долине нищих» и показать самые дорогие и интересные варианты продаваемой здесь жилой недвижимости.

На Левобережье Омска в границах улиц Волгоградской и Кондратюка расположился элитный коттеджный поселок «Долина нищих». Активная застройка на этой территории началась в 1990-е годы. А сегодня здесь выставлены на продажу десятки коттеджей, иногда напоминающих собой базы отдыха и дворцы.

В подборке Города55 рассказываем о пяти самых дорогих домах, которые прямо сейчас можно приобрести в «Долине нищих». Их стоимость варьируется от 30 до 45 млн рублей.

Деревянная усадьба с искусственным прудом

Самым дешевым коттеджем из нашего топ-5 стал коттедж площадью 152,8 кв. м, расположенный на улице Кубанская и построенный в 2014 году. Оценили его в 30,5 млн рублей.

На участке площадью 19,7 соток разместились двухэтажный коттедж с 4 спальнями, банный комплекс с гостевыми апартаментами, просторная беседка с мангальной зоной и гараж со смотровой ямой и столярной мастерской. Все строения изготовлены из ангарской сосны. Бревна, по словам продавца, обрабатывались огнебиозащитным материалом.

Благоустройство территории выполняли по специально разработанному проекту. Перед домом сделали искусственный пруд глубиной 3 метра. На участке высадили многолетние деревья (кедры, сосны и лиственницы) и плодовые деревья.

«Спокойные респектабельные соседи, улица полностью заселена. Хорошая транспортная доступность, в шаговой доступности расположены магазины, остановка общественного транспорта», — утверждает продавец.

Приобрести этот коттедж в «Долине нищих», кстати, можно и в ипотеку. В таком случае ежемесячный платеж составит почти 362 тысячи рублей.

Перед домом разбили искусственный прудПеред домом разбили искусственный пруд
Территория участка достигает 20 сотокТерритория участка достигает 20 соток
Все строения изготовлены из ангарской сосныВсе строения изготовлены из ангарской сосны
Банным комплекс находится в отдельном зданииБанным комплекс находится в отдельном здании
Есть место на участке и для огорода с теплицейЕсть место на участке и для огорода с теплицей
Перед домом разбили искусственный пруд
Фото: Скриншот сайта Авито

Трехуровневый дом по проекту лауреата госпремии

За 33 млн рублей можно стать обладателем кирпичного коттеджа площадью 782 кв. м и земельного участка в 36 соток. Кирпичный дом на Александровской по индивидуальному проекту построили в 2000 году. Выполнил его, как утверждается в объявлении, лауреат государственной премии.

Участок огорожен по всему периметру забором, на территории растут многолетние ели и высажен газон. В подвале площадью 250 кв. м оборудован гараж, сауна с бассейном, спортзал, бильярдная, котельная и другие хозпомещения. Первый этаж занимают прихожая, игровая, кухня, столовая, холл и гостиная с каминным залом, на втором — пять спальных комнат, две ванные комнаты и балкон. Третий этаж отведен под рабочий кабинет, библиотеку, комнату отдыха и зимний сад. От подвала до чердака ведет винтовая лестница.

Въезд на территорию осуществляется с двух сторон. Разумеется, есть все коммуникации. Упоминает продавец и такое преимущество коттеджа:

«Установлена система подачи чистого воздуха с улицы по коробам во все комнаты, с встроенной системой подогрева воздуха (шведское оборудование с автоматической регулировкой)».
Площадь коттеджа составляет 782 кв. мПлощадь коттеджа составляет 782 кв. м
Построили кирпичный коттедж в 2000 годуПостроили кирпичный коттедж в 2000 году
Огромная площадь участка свободнаОгромная площадь участка свободна
Участок огорожен по всему периметру заборомУчасток огорожен по всему периметру забором
Площадь коттеджа составляет 782 кв. м
Фото: Скриншот сайта Авито

И дом, и производство на одном участке

Следующий вариант — это двухэтажный дом площадью 500 кв. м на 7-й Солнечной за 34,99 млн рублей. Это, кстати, «самый молодой коттедж» в нашей подборке: построили его в 2007 году.

«Данный объект подойдет для людей, ценящих комфорт и красоту природы, проживая в городe. Земельный участок 13 соток. Имеются дополнительныe строения: беседка для отдыха, отдельно стоящий гараж/склад, вольер для собак, гараж», — сообщает продавец.

Первый этаж включает коридор, гостиную, баню и сауну с комнатой отдыха, котельную и выход в гараж. Второй отведен под зал с камином, кухню, несколько спальных комнат, гардеробную, детскую и кабинет.

Помимо дома за эту цену покупатель получит площадь под производство (135 кв. м), которую можно использовать для самых разных целей.

«Высота цеха 4 м, залит технический пол (возможность изготавливать мебель, кованные изделия, печатную продукцию и многое другое). Также в эту полезную площадь можно воплотить мечту и сделать „зону релакса“: бассейн, зимний сад, хамам, бильярд и прочие развлечения», — говорится в объявлении.

Продавец рассматривает также различные варианты обмена, например, на машину или квартиру.

Коттедж достигает по площади 500 кв. мКоттедж достигает по площади 500 кв. м
В просторном зале установлен каминВ просторном зале установлен камин
Сауна с комнатой отдыха находится на первом этажеСауна с комнатой отдыха находится на первом этаже
Отдельное помещение отведено под производственный цехОтдельное помещение отведено под производственный цех
Коттедж достигает по площади 500 кв. м
Фото: Скриншот сайта Авито

Просторный холл, три санузла и восемь кондиционеров

На улице 5-я Любинская выставили на продажу коттедж площадью 452 кв. м. За недвижимость и участок площадью 10 соток рассчитывают получить 36 млн рублей. В доме 2006 года постройки есть все необходимое для проживания. А в цоколе разместили баню, бассейн, спортзал, прачечную и котельную.

В коттедже установлено сразу восемь кондиционеров: что неудивительно, учитывая площадь коттеджа. Для удобства также предусмотрено три санузла с эксклюзивной европейской сантехникой.

Дом построили в 2006 годуДом построили в 2006 году
Гостиные очень просторныеГостиные очень просторные
На втором этаже есть выход на балконНа втором этаже есть выход на балкон
Территорию участка можно использовать по своему желаниюТерриторию участка можно использовать по своему желанию
Дом построили в 2006 году
Фото: Скриншот сайта Авито

С возможностью оплаты не в рублях

Самым дорогим коттеджем в нашей подборке стал четырехуровневый кирпичный дом площадью 452 кв. м, который также находится на 5-й Любинской и построен в 2006 году. Собственник продает сразу два участка: на втором расположены гараж и будущая баня. Стоимость всех построек с землей — 45 млн рублей. Рассчитаться при желании можно не только в рублях.

«Весь интерьер выдержан в едином стилe. На цокольном этаже расположены роскошный бассейн, баня, спортивный зал — все оборудованo для комфортного отдыха! На этом же уровне находятся прачечная и котельная (2 газовых и 1 электрический котел). Второй, третий и четвертый этажи жилые», — следует из объявления.

Изюминкой этого дома называют мансарду с отделкой из дерева, которую можно использовать и как жилую зону, и как место для отдыха. Выставленный на продажу коттедж окружен кирпичным забором с подсветкой, необычное освещение, помимо этого, установлено и в зале.

Коттедж четырехуровневыйКоттедж четырехуровневый
Забор вокруг участка с подсветкойЗабор вокруг участка с подсветкой
Интерьер выдержан в едином стилеИнтерьер выдержан в едином стиле
Мансарду можно использовать как жилую зонуМансарду можно использовать как жилую зону
Бассейн находится на цокольном этажеБассейн находится на цокольном этаже
На цоколе также разместились баня и спортзалНа цоколе также разместились баня и спортзал
На соседнем участке (входит в стоимость) строят банюНа соседнем участке (входит в стоимость) строят баню
Коттедж четырехуровневый
Фото: Скриншот сайта Авито

Ранее Город55 рассказывал о продаже дома с панорамными окнами на территории Усть-Заостровки. Коттедж площадью 360 кв. м, построенный в 2017 году по индивидуальному проекту, можно приобрести за 35 млн рублей.

Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
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#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Объявление#Элитное жилье#Коттедж#Юлия Истомина#Долина нищих
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