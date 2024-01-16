Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»

Участок огорожен по всему периметру забором, на территории растут многолетние ели и высажен газон. В подвале площадью 250 кв. м оборудован гараж, сауна с бассейном, спортзал, бильярдная, котельная и другие хозпомещения. Первый этаж занимают прихожая, игровая, кухня, столовая, холл и гостиная с каминным залом, на втором — пять спальных комнат, две ванные комнаты и балкон. Третий этаж отведен под рабочий кабинет, библиотеку, комнату отдыха и зимний сад. От подвала до чердака ведет винтовая лестница.